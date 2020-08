Harry Styles e Brad Pitt non gireranno un film insieme

Smentita la notizia della partecipazione a un progetto cinematografico di Brad Pitt e Harry Styles: si tratta di una fake news.

Per quanto la notizia abbia subito suscitato l’attenzione del pubblico e animato le folle, è bene precisare sin da subito che Harry Styles e Brad Pitt non gireranno un film insieme.

Dopo che il rumor era circolato sul web, la smentita arriva da Vanity Fair USA, che riporta quanto appreso da alcune fonti rimaste anonime. La rivista aggiunge che “Faster, Cheaper, Better non vede nel cast nessuno dei due, secondo fonti informate sulla situazione. Sfortunatamente però voci secondo cui entrambi partecipassero al progetto sono già circolate nel mondo”.

LEGGI ANCHE: Harry Styles: una T-Shirt a sostegno della lotta contro il Coronavirus

A riportare la notizia dei presunti casting è stato il sito di Vértice Cine, casa di distribuzione spagnola che ha acquistato i diritti del progetto per il mercato italiano e latino-americano. Sul sito in questione, è apparsa sia la sinossi della pellicola che le foto di Brad Pitt e Harry Styles ed è bastato questo per far diffondere la news che i due potessero lavorare insieme a un progetto cinematografico.

Purtroppo, come sottolinea Vanity Fair, si tratta di una fake news. O forse – sarebbe meglio dire – di un rumor non confermato circolato troppo in fretta e diffusosi a macchia d’olio sulle pagine web e social dell’intero pianeta. La notizia non sembrava in effetti così improbabile, considerando che Harry Styles ha già recitato nel film Dunkirk di Christopher Nolan, uscito nel 2017, ed era quindi possibile che volesse ripetere l’esperienza.

Per il momento, però, ai fan dell’ex One Direction non resta che attendere.