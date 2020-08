Lucio Battisti, ‘Rarities’: ecco il nuovo speciale cofanetto dal 25 settembre

Esce il 25 settembre ‘Rarities’, un nuovo cofanetto dedicato a Lucio Battisti disponibile nei formati CD e LP. Ecco tutte le canzoni contenute.

L’amore per Lucio Battisti accompagna i fan e non solo che continuano ad ascoltare i lavori di questo vero genio musicale del Novecento. E c’è una data che gli irriducibili possono segnarsi sul loro personale calendario: il 25 settembre esce Rarities, speciale raccolta dedicata al cantautore che contiene piccole-grandi perle del suo repertorio.

Disponibile in pre-order, ‘Lucio Battisti –Rarities’ viene rilasciata sia in formato CD sia in versione LP, con commento traccia per traccia. E al suo interno spiccano titoli variamente distribuiti negli anni: non solo singoli, ma anche B-sides, versioni alternative e rarità che fanno di questo cofanetto un must have del collezionismo.

Così, in tempi in cui l’ascolto si fa sempre più random con playlist e streaming, ecco che emergono anche piccole perle meno conosciute di un maestro che continua a fare scuola. Tra le chicche di questa release ci sono una rara Extended Version di Pensieri e Parole, il brano Le formiche scritto per Wilma Goich e La farfalla impazzita con cui Johnny Dorelli e Paul Anka parteciparono al Festival di Sanremo nel 1968 oltre a brani in lingua straniera.

‘Lucio Battisti – Rarities’: la tracklist completa

Ecco, di seguito tutte le tracce del cofanetto ‘Rarities’:

Pensieri e parole [Extended Version] Per una lira Vendo casa Le formiche La spada nel cuore La folle corsa Perché dovrei La farfalla impazzita Il mio bambino Les jardines de Septembre Toujours plus belle Ma Chanson de liberté La Colina de las Cerezas Una Muchacha por Amigo To Feel in Love Only

Foto Kikapress