Il canale YouTube di Baby K raggiunge 1 miliardo di views

Il canel YouTube di Baby K registra un record straordinario: un miliardo di views totali per l'artista, che festeggia con un video su Instagram.

Il canale YouTube di Baby K raggiunge 1 miliardo di visualizzazioni complessive e per l’artista italiana si tratta sicuramente di un traguardo eccezionale.

Un risultato straordinario, che si aggiunge ai successi delle sue hit da un disco di diamante, undici dischi di platino e tre dischi d’oro, oltre a 1,68 milioni di fan iscritti al suo canale YouTube (a questo link).

Il videoclip dell’ultimo singolo Non mi basta più feat. Chiara Ferragni ha raggiunto in un mese 22 milioni di visualizzazioni.

Baby K ha quindi festeggiato su Instagram con un video. «1 Miliardo di visualizzazioni su YouTube!! – ha scritto Baby K a corredo del video – In attesa di conferma parrebbe che sia la prima artista donna italiana e top 3 artisti ad aver raggiunto questo incredibile traguardo sul proprio canale Youtube. Il mio cuore batte fortissimo… semplicemente GRAZIE».

Il video è un mash up di alcuni dei video più celebri di Baby K: Killer con Tiziano Ferro, Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Voglio ballare con te con Andrés Dvicio, Da Zero a Cento e Come no sono alcuni dei video usati per realizzare il filmato di ‘festeggiamento’ su Instagram.