Ultimo, il mare al tramonto e un pianoforte: parla solo la musica

A pochi giorni dall’annuncio delle nuove date live per il 2021, Ultimo ha pubblicato una clip video emozionante in cui si esibisce al pianoforte in ‘Ti dedico il silenzio’.

Un tramonto sul mare, la costa frastagliata, una piscina e in primo piano un pianoforte. È questo lo scenario dell’ultimo video pubblicato da Ultimo sui social, clip che ovviamente ha incassato in poche ore migliaia di like e commenti.

L’artista, in questi giorni in vacanza, non fa a meno della sua musica e anche nella residenza in cui si gode un po’ di relax non rinuncia ai tasti bianchi e neri. Così, complice un panorama romantico, ecco il giovane talento romano suonare uno dei suoi brani più amati, Ti dedico il silenzio, quanto mai adatto al set naturale.

Ripreso di spalle dall’obiettivo, Ultimo regala una manciata di secondi di vera e intima emozione.

Questa sera io ti chiamo

E tanto tu non mi rispondi

E tanto poi se mi rispondi

Dici che non siamo pronti

Ed io so quanto costa per te

Ma cerco solo un motivo

Per sentirmi vivo e non è semplice

So quanto pesano in te quelle paure lontane

Meriti anche tu un posto da visitare

Deliziati dalle note, i fan dovranno aspettare però il 2021 per i concerti di Ultimo, che debutterà con la data zero il 4 giugno e Bibione. Con all’attivo già quattro sold out, il cantautore sarà, tra l’altro, il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi. Da Napoli a Milano, da Modena a Bari fino all’evento speciale di chiusura al Circo Massimo.

