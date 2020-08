#MC30, Mariah Carey festeggia trent’anni di carriera: le pubblicazioni

Un hashtag ad hoc e un calendario di pubblicazioni per celebrare i trent’anni di carriera: ecco tutte le uscite speciali degli album di Mariah Carey.

L’estate 2020 di Mariah Carey è una stagione speciale: la superstar del pop, infatti, festeggia trent’anni di carriera con una serie di speciali release. Ogni venerdì, quindi, l’appuntamento è con un contenuto inedito che arriva direttamente dagli archivi personali dell’artista.

EP, remix, rarità, bonus tracks, esibizioni live anche a cappella stanno così accompagnando i fan della Carey nel progetto targato Sony Music. E le pubblicazioni continueranno in autunno con materiale fotografico, stampe, video, appunti personali e le ristampe degli album più iconici. Il tutto sotto il vessillo (ovvero l’hashtag) #MC30.

Finora sono stati pubblicati:

Venerdì 17 luglio l’EP digitale The Live Debut – 1990 , con quattro brani e video dalla prima performance al Tatou Club di New York (22 ottobre 1990). E fra le tracce spicca il primo successo, Vision of Love;

, con quattro brani e video dalla prima performance al Tatou Club di New York (22 ottobre 1990). E fra le tracce spicca il primo successo, Vision of Love; Venerdì 24 luglio i due EP Someday e There’s Got To Be a Way ;

e ; Venerdì 31 luglio gli EP Make It Happen ed Emotions.

In aggiunta alle uscite del venerdì per #MC30, il 29 settembre è attesa la pubblicazione della biografia The Meaning of Mariah Carey. Il libro di memorie promette di raccontare l’esperienza personale e artistica della star attraverso un percorso di resilienza di fronte alle discriminazioni per razza, classe sociale e identità prima di raggiungere il successo in tutto il mondo.

