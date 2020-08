#SecondCountdown: ‘Dynamite’ dei BTS in vinile e musicassetta (ma solo negli USA)

Il Merch Store ha rivelato le limited version in vinile e in musicassetta di 'Dynamite'. Che i countdown siano legati solo alla distribuzione negli USA?

Il secondo countdown del sito apparso dopo l’annuncio dei BTS dell’uscita di un nuovo singolo il 21 agosto non è propriamente andato meglio del primo, tanto che sui social si è diffuso l’hashtag #SecondClowndown.

Non che gli ARMY e, più in generale, chi sta attendendo con impazienza il nuovo singolo Dynamite, abbiano tutti i torti. Il sito in questione è ‘partito’ infatti con sette countdown, di colori diversi e con il font usato anche per il poster del brano.

Se i fan dei sette Bangtan Boys si aspettavano sette gustosi spoiler sul singolo hanno però presto dovuto ricredersi. Allo scadere del primo countdown, sul sito è infatti apparso un link che invitava gli utenti a connettersi a Spotify e a seguire i BTS per il pre-save del brano (come se i fan non li seguissero già da anni). Il secondo countdown ha invece aperto le porte al Merch Store di Dynamite: se la buona notizia è che il singolo è venduto in due Limited Edition – in vinile e in musicassetta (confermando dunque il mood retro e vintage della nuova era dei BTS, probabilmente anticipata dall’esibizione di RM e Suga con Respect durante il BangBangCon The Live del 2020) – la cattiva notizia è che il merchandising è indirizzato al solo mercato statunitense. Inutile sottolineare, poi, che il tutto è già sold out.

Dynamite in vinile e musicassetta: #SecondCountdown? Più #SecondClowndown

Insomma, il sito con i sette countdown – del resto ‘sponsorizzato’ su Twitter dagli account ufficiali (statunitensi) della Columbia Records e di Sony Music – è probabilmente un po’ slegato dalla Big Hit Entertainment e direttamente collegato invece alle strategie di marketing e di distribuzione americane del nuovo progetto della boy band. Tanto che l’annuncio del titolo del singolo è arrivato a mezzo social da parte della Big Hit, in modo assolutamente indipendente dal sito in questione.