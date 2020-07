‘Black Is King’: c’è anche un cameo di Blue Ivy con mamma Beyoncé

C’è anche la piccola Blue Ivy Carter in ‘Black Is King’, titolo di Disney+ scritto e diretto da Beyoncé che ha re-immaginato i temi de ‘Il Re Leone’.

Si ispira all’amatissimo Il Re Leone il nuovo titolo su Disney+ Black Is King, progetto tra musica e cinema ideato e scritto da Beyoncé. Disponibile in tutti i paesi in cui la piattaforma è attiva, il film esce a un anno dal live action campione d’incassi e vede anche un delizioso cameo di Blue Ivy Carter, figlia della superstar dell’R’n’B e del marito Jay Z.

E il DNA, evidentemente, svela già i suoi primi frutti: con il suo sorriso e l’aria sicura, la piccola è più che disinvolta davanti all’obiettivo. Inoltre, con il suo look fatto di perle al collo, rossetto rosso e uno chignon legato da un filo dorato, la ottenne dimostra di sapere il fatto suo.

In questo speciale visual album, Beyoncé rilegge e re-immagina i temi del film originale come accompagnamento ai giovani re e regine del mondo contemporaneo. Tra l’altro il progetto esce in una stagione in cui la comunità nera, negli USA e non solo, è al centro dell’attenzione e a questo proposito la stessa Knowles ha osservato come “Gli eventi del 2020 hanno reso la visione e il messaggio del film ancora più rilevanti”.

All’insegna dell’inclusività e del rispetto delle diversità, Black Is King è il racconto del viaggio di famiglie nere nel tempo, metafora della crescita di un giovane re alla conquista della propria identità. E la bellezza della trazione insieme all’orgoglio nero sono celebrate attraverso immagini e musiche grandiose.

Dal punto di vista musicale, i brani riprendono The Lion King: The Gift interpretati oltre che da Beyoncé anche da ospiti speciali. Tra i volti noti spiccano, per esempio, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell, Pharrell Williams e Kelly Rowland. Menzione speciale per i video di My Power, Mood 4 Eva e Brown Skin Girl.

Foto Kikapress