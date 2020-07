Emma Marrone (di nuovo) alle prese con gli hater: «Io vi amo»

La cantante salentina, impegnata con le registrazioni di X Factor, ha deciso di pubblicare una chat con i messaggi di un hater. Ecco che cosa gli ha risposto Emma.

Attualmente impegnata con le registrazioni di X Factor, Emma Marrone è (ancora) alle prese con gli haters. Non di rado, infatti, la cantante salentina è obiettivo degli “odiatori del web”, che sanno riservarle parole impietose e non poche offese. Questa volta il messaggio le è arrivato in chat privata, su Instagram, e l’artista ha deciso di rendere pubblica la conversazione.

In una delle sue stories, la Marrone ha condiviso uno screenshot delle frasi ricevute. “Coerente con quello che scrivi – si legge nel primo direct – ‘la fortuna non esiste’ poi con le corna al collo… Pensa che io su 10 discorsi che faccio 8 sono rivolti a te… Ma d’altronde sbaglio io, credevo fossi differente. Buona giornata”.

La freddura di Emma arriva prontamente: “Ma tutto appost????”, replica l’artista.

LEGGI ANCHE: Rovazzi su Instagram: «Nessun singolo estivo, la quarantena è stata un incubo»

E lo scambio di battute continua con un nuovo intervento dell’hater, che rincara la dose. “Hahahah, ce l’hai fatta a rispondere… comunque diciamo di sì, abbastanza apposto, tu?”. Al che la Marrone: “Facendo corna tutto bene”, con tanto di emoticon a dovere.

Quindi, la conclusione da parte delll’hater che scrive: “… sto a stirà, non ce posso crede che mi hai risposto!”. Un po’ odiatore un po’ fan, il mittente si ritrova così smascherato, pubblicato con il commento finale della cantante che alle parole di critica e alle offese risponde con una dichiarazione d’amore.

Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni, dei “so tutto io” e di una lunga serie di sapientoni… io vi amo, sappiatelo!

Foto di Emilio Tini da Ufficio Stampa Parole & Dintorni