Rovazzi su Instagram: «Nessun singolo estivo, la quarantena è stata un incubo»

Rovazzi per la prima volta parla a cuore aperto su Instagram del perché non ha rilasciato un singolo estivo. E annuncia una «operazione mondiale».

Rovazzi si sfoga su Instagram, non nascondendo quanto il lockdown e la quarantena lo abbiano messo a dura prova e quanto il periodo trascorso tra le mura domestiche gli abbia impedito di realizzare un singolo estivo.

«Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo. – racconta Rovazzi – Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale: mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori cambiandomi».

Rovazzi continua poi sottolineando quanto – dagli scorsi mesi – abbia anche imparato a riflettere sulle cose importanti della vita e su quali siano, alla fine, le priorità.

«È stata un’occasione per fermarsi a riflettere sulle priorità della vita. – continua – Spesso, sopratutto di questi tempi, non ci rendiamo conto delle cose realmente importanti. Avrei potuto fingere, in studio e sul palco, di essere felice. Purtroppo non sono capace».

«Le canzoni sono sempre state un prolungamento del mio stato d’animo – conclude infine Fabio – e se fossi stato costretto a farne una ora sarebbe uscito un pezzo strappalacrime drammatico (che vi evito molto volentieri). A fine agosto vi annuncerò una operazione a livello mondiale che vi manderà fuori di testa. Vi voglio bene».