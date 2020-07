MEI 2020: Piero Pelù, Tosca e Omar Pedrini fra i primi ospiti annunciati

È stata presentata ufficialmente l’edizione 2020 del MEI, in programma a Faenza dal 2 al 4 ottobre. Ecco i primi ospiti e i premi assegnati.

Torna l’appuntamento con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che in questo 2020 celebra i primi venticinque anni. In programma a Faenza (RA) dal 2 al 4 ottobre prossimi, la rassegna della musica indipendente italiana vede già in cartellone alcuni ospiti celebri che saranno per l’occasione premiati a vario titolo.

Il primo nome annunciato è quello di Piero Pelù, sul palco ravennate il 3 ottobre per ritirare il Premio alla carriera per i suoi 40 anni in musica. Il rocker toscano, reduce dalla prima presenza al Festival di Sanremo con Gigante, sarà protagonista di uno speciale concerto in acustico in Piazza del Popolo.

Sabato 3 Ottobre sarò ospite al MEI di Faenza per ritirare il premio per i miei 40 anni di carriera 🔥🤟🔥Sono felicissimo… Posted by Piero Pelù on Monday, July 27, 2020

E sempre da Sanremo 2020 arriva anche Tosca, alla quale andrà il Premio Nilla Pizzi come miglior artista della kermesse ligure. A ottenerle questo riconoscimento, i voti dei giornalisti musicali romagnoli sotto il coordinamento di Enrico Spada. L’arista regalerà, quindi, un’esibizione live al Teatro Masini.

Altro nome prestigioso atteso al MEI 25 è quello di Gianni Maroccolo, anche lui Premio alla carriera 2020 grazie alla sua costante ricerca, innovazione e sperimentazione musicale. Il compositore e produttore sarà dal vivo in Piazza del Popolo domenica 4 ottobre accompagnato da Stefano EDDA Rampoldi.

Si continua poi con un altro grande musicista sarà a Faenza nella stessa giornata: parliamo di Omar Pedrini, al quale il MEI riconosce la Targa per i 25 anni dell’album 2020 Speedball con i Timoria. E l’artista sarà on stage anche per presentare L’osteria del palco. Storie gastromusicali di musicisti on the road (Polaris Editore), libro di Francesca Amodio di cui ha firmato la prefazione.

LEGGI ANCHE: Andrea Bocelli: «Sono stato frainteso», il commento social di Fedez

Infine, in attesa di conoscere tutti gli ospiti e il programma completo, segnaliamo la seconda edizione della Fiera del Disco organizzate da Music Day Roma e dal MEI. Si svolgerà sabato 3 e domenica 4 ottobre al Palazzo delle Esposizioni di Faenza e tornerà anche il Forum del giornalismo musicale ideato da Giordano Sangiorgi.

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni