#8YearsofFifthHarmony: otto anni fa nascevano le Fifth Harmony

Otto anni di Fifth Harmony: la girl band (oggi in pausa a tempo indeterminato) nasceva il 27 luglio del 2012 durante X Factor Us.

Dopo il decimo anniversario degli One Direction, luglio si prepara a festeggiare la ‘data di nascita’ di un altro gruppo nato all’interno di un talent show (e sempre per volere di Simon Cowell). Si tratta delle Fifth Harmony, che – proprio come i colleghi 1D – sono attualmente in pausa e divise tra le carriere individuali delle cinque ragazze.

Il 27 luglio cade infatti l’ottavo compleanno della girl band che si formò ufficialmente il 27 luglio del 2012. Ally Brooke, Camila Cabello, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani Kordei parteciparono singolarmente alle audizioni di X Factor US, ma – durante il bootcamp – a Simon Cowell venne l’idea di unirle in un unico gruppo, seguendo il modello non solo degli One Direction, ma anche delle Little Mix (riunite nel 2011 durante X Factor UK). Le ragazze si classificarono al terzo posto, iniziando così la loro carriera come girl band con il primo singolo Miss Movin’ On, tratto dall’EP Better Together (che ha raggiunto la sesta posizione nella classifica Billboard 200).

In totale, le Fifth Harmony hanno pubblicato tre album (Reflection nel 2015, 7/27 nel 2016 e Fifth Harmony nel 2017), vendendo più di 35 milioni di copie nel mondo. La girl band inizia a scricchiolare in realtà già nel 2016, poco dopo la fine del tour mondiale The 7/27 Tour.

Otto anni di Fifth Harmony: l’addio di Camila Cabello

Il 18 dicembre 2016 Camila Cabello abbandona infatti ufficialmente le Fifth Harmony, trasformando – a dispetto del nome – il quintetto in un quartetto. A gennaio, le quattro ragazze rimaste iniziano comunque a lavorare al nuovo album, annunciando anche un tour in Asia. L’album Fifth Harmony esce il 25 agosto del 2017 (il primo senza Camila Cabello), ma la ‘fine’ sembra in realtà sempre più vicina. A marzo, dopo la fine del PSA Tour, le ragazze annunciano sui social una pausa a tempo indeterminato e si esibiscono per l’ultima volta in concerto l’11 maggio per salutare i fan. A dimostrazione, però, che l’affetto degli Harmonizers è ben lontana dall’essere scemato, anche nel 2020 si festeggia l’anniversario della band, con l’hashtag #8YearsofFifthHarmony.