Black is King, ecco il trailer del nuovo visual album di Beyoncé

Il trailer di 'Black Is King' è finalmente disponbile, insieme a un nuovo poster. Il visual album di Beyoncé arriverà su Disney+ il 31 luglio.

Sono finalmente disponibili un nuovo trailer e un nuovo poster di Black Is King, il film di Beyoncé Knowles-Carter, che arriverà in tutto il mondo il 31 luglio 2020 su Disney+.

Black Is King è di fatto il nuovo visual album dell’artista, basato sulle musiche di The Lion King: The Gift. La pellicola debutterà due settimane dopo l’anniversario dell’uscita al cinema de Il Re Leone, il fenomeno mondiale Disney. Il film re-immagina i temi del blockbuster del 2019 per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona.

Black Is King è stato in produzione per un anno e presenta un’impressionante lista di voci diverse all’interno del team creativo, inclusi i registi Emmanuel Adjei (Shahmaran), Blitz Bazawule (The Burial of Kojo), Pierre Debusschere (Mine e Ghost, video per Beyoncé), Jenn Nkiru (BLACK TO TECHNO), Ibra Ake (direttore creativo e produttore di This is America, video per Childish Gambino), Dikayl Rimmasch (CACHAO, UNO MAS), Jake Nava (Crazy in Love, Single Ladies, Partition, video per Beyoncé) e il co-regista e collaboratore di lunga data di Beyoncé, Kwasi Fordjour.

Black Is King, tutte le guest star nel trailer

Tra le guest star, già nel trailer è possibile scoprire che al visual album hanno partecipato Chuol e Adut Akech, la top model Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, l’autrice e attrice vincitrice dell’Academy Award Lupita Nyong’o, la cantante Kelly Rowland, Pharrell Williams e JAY-Z. Fanno inoltre un’apparizione anche molti artisti già presenti nell’album The Lion King: The Gift.

LEGGI ANCHE: One Direction: è festa per i dieci anni della band il 23 luglio, le iniziative

Contemporaneamente, è stato annunciato un accordo di distribuzione che renderà Black Is King disponibile in gran parte del continente africano. Sudafrica, Nigeria, Ghana, Etiopia, Namibia, Camerun, Liberia, Burundi, Senegal, Togo, Somalia sono alcuni degli Stati in cui arriverà la pellicola.

Memoria celebrativa per il mondo sull’esperienza nera, Black is King include i video a lunghezza integrale delle canzoni Already, Brown Skin Girl, Mood 4 Eva e My Power.