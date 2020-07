Valeria Marini, il videoclip di ‘Boom’: «Esperienza stellare»

Si intitola ‘Boom’ il singolo estivo di Valeria Marini di cui è disponibile anche il fresco videoclip. La dedica? “Alle donne stellari”.

È uscito il nuovo singolo di Valeria Marini, Boom, di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale per la regia di Valerio Matteu. “Esperienza Stellare – ha commentato a caldo la showgirl – L’energia e la forza che si respiravano durante le riprese sono state in piena sintonia con il significato di Boom e ci hanno regalato la carica giusta per un’esperienza unica”.

Scritto da Giacomo Eva con la stessa Marini e pubblicato sotto l’etichetta Joseba Publishing, il brano in poche ore ha avuto un enorme riscontro mediatico e promette di entrare presto nelle orecchie degli italiani. Con la sua voglia di rinascita carica di energia, Boom invia un messaggio importante a tutte le donne e soprattutto a chi è vittima di violenze.

La canzone, infatti, vede anche la collaborazione dell’associazione Senza Veli sulla Lingua, impegnata nella tutela delle donne che subiscono violenza. Da qui la dedica del brano “alle donne stellari”, proprio come dice Valeria.

“Mi è stato proposto subito dopo il lockdown per la pandemia da Coronavirus – ha raccontato di recente la Marini ai microfoni RTL 102.5 – Una canzone che vuole dare un messaggio di gioia e speranza, la musica è vita e ognuno di noi deve tirare fuori il Boom inteso come l’energia che ha dentro.

La forza sta in noi, questa canzone è dedicata soprattutto alle donne

A fare infine da sfondo al videoclip ci sono le scenografie di Cinecittà World, il Ritual Sunset Lover di Anzio e l’iconica Fontana di Trevi di cui si intravede uno scorcio. E nelle sequenze, Valeria Marini balla le coreografie di Dario Lupinacci pensate per essere facilmente imitate da chi ascolta il brano. E c’è anche un altro volto noto nel video: si tratta dell’hair stylist Federico Fashion Style.

Foto da Ufficio Stampa SAMIGO Press