‘Pop Profiles’: la serie tv sulle grandi star della musica mondiale

Va in onda, in prima visione su Sky Arte, ‘Pop Profiles’, nuova serie tv dedicata alle maggiori star musicali, da Madonna ai Daft Punk.

Si intitola Pop Profiles la nuova proposta tv di Sky Arte dedicata alla musica. Al via in prima visione alle 21.15 (canali 120 e 400 di Sky), la serie è dedicata alle maggiori popstar mondiali di cui viene ripercorsa la carriera, dagli esordi al successo planetario.

Il racconto attraversa la gavetta, i concerti, la firma del primo contratto, le hit e gli album che hanno trasformato alcuni artisti in vere e proprie icone contemporanee. Nel primo episodio di Pop Profiles (mercoledì 15 luglio) i protagonisti sono i Daft Punk, duo che grazie alla sperimentazione ha raggiunto le vette delle classifiche a partire dagli Anni Novanta. Tra i brani di maggiore successo c’è Around The World che ha proiettato Thomas Bangalter e De Homem-Christo nell’olimpo della musica.

LEGGI ANCHE: Mike Lennon, via la maschera: «Apprezzatemi nella mia totale libertà»

A seguire, nella stessa serata, spazio al producer e cantautore multiplatino Pharrell. Mercoledì 22 luglio è poi la volta di Madonna della quale la serie svela non solo le tappe principali della carriera ma anche i lati meno noti della sua vita privata. Quindi, mercoledì 29 luglio, Pop Profiles è tutto per i Foo Fighters e la settimana successiva, mercoledì 5 agosto, l’episodio vede al centro la storia di Michael Jackson.

Per ogni puntata, si ascoltano i singoli più famosi e sono previsti gli interventi di giornalisti del settore e produttori discografici oltre a interviste alle stesse star musicali.

Foto da Ufficio Stampa MN Comm