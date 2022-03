Per il compleanno di Lisa un’edizione dorata in vinile di ‘Lalisa’

Per il compleanno di Lisa delle BLACKPINK, uscirà un'edizione limitata in vinile dorato di Lalisa (in soli 3270 pezzi). Dove acquistarla.

In occasione del compleanno di Lisa delle BLACKPINK (che si festeggerà il prossimo 27 marzo), la YG Entertainment ha annunciato l’uscita di un’edizione speciale e limitata in vinile di Lalisa. L’album d’esordio di Lisa è uscito ufficialmente il 10 settembre del 2021. La nuova versione – in uscita il 28 marzo – avrà come caratteristica principale il colore dorato.

Da nota ufficiale della YG, pubblicata su WeVerse, il Gold Vinyl Lp «è composto da LP dorato, una custodia trasparente, un’altra custodia in plastica e un set di card fotografiche fronte-retro, un set di foto per i selfie e un supporto per LP». Tutto scelto rigorosamente da Lisa.

L’edizione speciale include inoltre un set inedito di immagini catturate dietro le quinte del video di Lalisa e altre foto rappresentative dell’album. Conterrà poi la concept photo – mai pubblicata – del video di Money. Attenzione: l’immagine conterrà un look assolutamente inedito di Lisa!

Il Gold Vinyl LP di Lisa sarà distribuito in 3270 pezzi (pochissimi), per cui dovrete essere abbastanza lesti ad accaparrarvela. Le prevendite aprono ufficialmente il 21 marzo e potrete effettuare l’acquisto su WeVerse, su KTOWN4U e sul sito della YG Entertainment.

