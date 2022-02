I rovere ci mostrano il loro primo vinile: «Sembriamo una band vera»

I rovere ci mostrano il loro primo vinile. Il doppio LP contiene 'dalla terra a marte' e l'EP 'ultima stagione'.

Con l’uscita dell’album dalla terra a marte, esce anche il primo vinile dei rovere. «Sembriamo una band vera, e non è scontato», scherza la band mentre ci mostra questo primo traguardo.

Il doppio vinile, in vendita sullo store di Sony Music, è di fatto un doppio LP. C’è dalla terra a marte e l’EP ultima stagione, che trova così finalmente una collocazione fisica, visto che era uscito solo in digitale. La band ne approfitta anche per ringraziare «Enrico e Gabriele, due artisti bravissimi» per le grafiche.

«Ce n’è addirittura una bellissima che doveva essere la copertina del singolo – dice la band – ma che abbiamo inserito nel booklet. Hanno abbracciato il tema spaziale, mantenendolo molto urban. È il nostro viaggio, e anche se è gigante rimane intimo. È come se fossero entrati a far parte della band, perché hanno completato la nostra idea».

Nello specifico, il doppio vinile dei rovere sarà disponibile dal 25 febbraio 2022. Sullo store della Sony Music è già possibile il pre-order di un pacchetto che, al prezzo di 49 euro, contiene il doppio LP con autografo e t-shirt ispirata al nuovo album di rovere.

Il doppio LP contiene dunque il nuovo album dalla terra a marte più EP ultima stagione. Inoltre, troverete la T-Shirt con leaflet autografato. I rovere assicurano comunque sorprese anche per la versione CD.