rovere: «’dalla terra a marte’, allontanarsi per riscoprirsi»

Si intitola dalla terra a marte il nuovo disco dei rovere, in uscita il 18 febbraio. Un vero e proprio concept album, un viaggio nello spazio e nel tempo – iniziato con i singoli mappamondo, freddo cane, Bim Bum Bam, lupo e crescere – che è in parte lo specchio degli anni della pandemia.

«Questo disco è stato scritto mentre eravamo chiusi in casa. – ci dicono i rovere – Qualche canzone è più datata, ma sicuramente tutto è partito a distanza, nell’intimità di ognuno di noi che poi si ritrovava nel gruppo. La prima canzone è stata mappamondo, che parlava di viaggiare quando non si poteva. È stata lo stimolo per unire i puntini dei dubbi e delle paure che stavamo tramutando in canzoni. Il tema è quello del viaggio, di allontanarsi per riscoprirsi e poi riavvicinarsi. Magari precipitando, come dice l’ultima canzone. Ma sicuramente è un viaggio andata e ritorno fatto per capire meglio. Di viaggi ne dovremo fare tantissimi, ma è un primo passo».