Tutti Fenomeni: parte il tour

Il 12 gennaio 2023 da Torino parte Antidoto Alla Morte, il primo vero tour di Tutti Fenomeni nei migliori club italiani, i luoghi per eccellenza dove la sua musica trova la dimensione più naturale. Un tour a lungo rimandato a causa della pandemia che sarà finalmente l’occasione per ascoltare live le canzoni di Privilegio raro, il secondo disco uscito a maggio per 42 Records/Epic Records Italy, insieme a quelle di Merce Funebre, il suo album d’esordio.

Dopo Torino l’Antidoto alla morte tour arriverà il 13 gennaio a Roncade (Tv) al New Age Club, il 14 gennaio a Bologna al Link, il 20 gennaio a Livorno al The Cage Theatre, il 26 gennaio a Napoli al Duel Beat, il 28 gennaio a Catania ai Mercati Generali, il 3 febbraio a Perugia all’Urban club, il 5 febbraio a Putignano (BA) al Carnevale di Putignano (nuova data), il 15 febbraio a Milano ai Magazzini Generali, il 17 febbraio a Brescia alla Latteria Molloy (data spostata), il 24 febbraio a Roma al Largo Venue. Altre date saranno annunciate nelle prossime settimane.

Prodotto come sempre da Niccolò Contessa, Privilegio raro scombina ancora una volta le carte in tavola. Un album che non somiglia a niente, in cui Tutti Fenomeni riesce a creare uno stile nuovo, frullando insieme tutto, attingendo dai mondi sonori più disparati destrutturandoli, decontestualizzandoli e portandoli in un altro universo: il suo. Una ricetta che se risulta vincente in musica lo è ancora di più nei testi, dove si riafferma un gusto brillante per il sarcasmo, la citazione e i calembour che li rende così spiazzanti da risultare geniali.

Tutti Fenomeni, irriverenza letteraria e citazioni colte

E se in apparenza possono sembrare non sense, in realtà sono tutto l’opposto: Tutti Fenomeni usa l’artificio letterario per scavare a fondo, per dire cose scomode. Un’irriverenza ereditata dalla trap che contrasta con le citazioni colte di cui pullulano le sue canzoni, frutto della sua curiosità e dei suoi tanti interessi. Privilegio raro è un album ancora più personale del precedente, dal quale musicalmente si distacca, forgiando un sound scuro e in parte aggressivo, ma di un’aggressività che si traduce in una scelta sonora inedita, in cui si mescola passato e futuro, alto e basso, classico e moderno, nuovo e vecchio, in un deragliamento continuo che però riesce sempre a trovare una propria fortissima coerenza.

Già dall’uscita della title track, brano – manifesto accompagnato da un bellissimo video diretto da Luca Lumaca, Tutti Fenomeni aveva anticipato la magia che sarebbe stata il disco. Una magia confermata anche dall’ultimo video di A Roma va così, per la regia di Tommaso Arnaldi e Andrea Carbonaro, un omaggio al cinema italiano del ‘900 e al modo in cui i grandi capolavori del cinema hanno raccontato la Capitale. Come un alchimista un po’ folle, Tutti Fenomeni si costruisce in laboratorio il suo mondo musicale. Che non è indie, non è rap, non è pop: è tutto e tutto il suo contrario.

Le prime date confermate dell’Antidoto Alla Morte Tour

GIOVEDI 12 GENNAIO – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

VENERDI 13 GENNAIO – RONCADE (TV) – NEW AGE CLUB

SABATO 14 GENNAIO – BOLOGNA – LINK

VENERDI 20 GENNAIO – LIVORNO – THE CAGE THEATRE

GIOVEDI 26 GENNAIO – NAPOLI DUEL BEAT

SABATO 28 GENNAIO – CATANIA MERCATI GENERALI

VENERDI 03 FEBBRAIO – PERUGIA – URBAN CLUB

DOMENICA 5 FEBBRAIO – CARNEVALE DI PUTIGNANO (BA) – nuova data

MERCOLEDI 15 FEBBRAIO – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

VENERDI 17 FEBBRAIO – BRESCIA – LATTERIA MOLLOY – data spostata

VENERDI 24 FEBBRAIO – ROMA – LARGO VENUE

Per info e prevendite: www.dnaconcerti.com – info@dnaconcerti.com