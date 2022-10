Francesco Gabbani in concerto al Forum di Milano l’1 ottobre: le foto del live

Francesco Gabbani approda al Forum di Assago (Milano) l'1 ottobre: le foto del concerto di Elena Di Vincenzo.

Francesco Gabbani festeggia un anno ricco di successi con due concerti speciali nei palazzetti, di cui la prima al Forum di Assago (Milano). Le due date – previste per il 1 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l’ 8 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma – saranno una grande festa con cui Gabbani porterà sul palco una scaletta studiata appositamente per l’occasione. Tra musica e parole, Gabbani presenterà non solo il suo ultimo lavoro ma anche le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, più alcune sorprese che sapranno rendere felice chi assisterà al concerto.

LEGGI ANCHE: Francesco Gabbani, esce il nuovo album: «La mia musica è l’espressione di chi sono»

«Manca meno di una settimana al Forum di Assago e sono molto emozionato perché sono sicuramente due appuntamenti molto importanti per me. Mi sto preparando per queste due date speciali sia dal punto di vista musicale, perché sto pensando ad una scaletta particolare, sia emotivamente. Perché non vedo davvero l’ora di salire sul palco e di vivere delle grandi emozioni con il mio pubblico che considero una grande famiglia».

Due concerti che racchiudono sei anni di musica e 40 anni di vita e un’occasione per celebrare i suoi successi e, per chi avrà acquistato il biglietto, l’unica possibilità per vedere quest’autunno Gabbani dal vivo. Come annunciato da Gabbani via social, ospite del concerto di Milano è stata Ornella Vanoni, un’artista unica e una grande amica di Francesco. Ad aprire le due date ci sarà Alfa.

Foto di: Elena Di Vincenzo