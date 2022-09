Paolo Nutini, unica data in Italia nel 2023 agli I-DAYS di Milano

Paolo Nutini annuncia un'unica data italiana nel 2023: è lui il primo headliner degli I-DAYS 2023 di Milano.

Paolo Nutini annuncia un’unica data in Italia nel 2023, dopo lo straordinario successo ottenuto questa estate con le date del suo tour (oltre 40 mila biglietti bruciati in poco tempo). Paolo Nutini, infatti, è il primo headliner annunciato degli I-DAYS 2023.

I biglietti sono in presale esclusiva tramite l’app I-Days a partire dalle ore 11:00 di martedì 4 ottobre. I biglietti in vendita generale saranno invece disponibili a partire dalle ore 11:00 di giovedì 6 ottobre su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.

Questa nuova data sarà una nuova occasione per Paolo Nutini di presentare al pubblico i brani del nuovo disco Last Night In The Bittersweet (Atlantic Records). Last Night In The Bittersweet ha avuto anche un fan d’eccezione come Harry Styles. L’artista ha infatti recentemente dichiarato che il nuovo album di Paolo è stato tra i suoi dischi preferiti di quest’anno.

L’album è un’epopea di 70 minuti che spazia dal rock classico al post-punk al Krautrock ipnotico. Il ritmo insistente Motorik del nuovo singolo Lose It porta sfumature di band tedesche dei primi anni ’70 come i Can e i Neu!, e sono un prodotto di Paolo che scrive sempre più al basso. Through The Echoes invece è un classico senza tempo che si inserisce nel filone di Ben E. King e Otis Redding con la voce di Nutini che ci ricorda il motivo per cui è stato firmato dall’etichetta Atlantic.

Paolo Nutini a Milano per gli I-DAYS 2023: prezzi biglietti

POSTO UNICO: € 40,00 + diritti di prevendita

PIT: € 55,00 + diritti di prevendita