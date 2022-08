Alessandro Martire, dal 20 agosto la quarta edizione del festival sul Lago di Como

Il pianista e compositore comasco dà il via al nuova edizione del ‘Lake Endless Joy Festival’, ospiti Esther Abrami e Lorenzo Licitra. Il programma.

Dal 20 al 30 agosto torna l’appuntamento con il Lake Endless Joy Festival, rassegna musicale internazionale diretta da Alessandro Martire. Il pianista e compositore conferma, per il quarto anno consecutivo, l’impegno a valorizzare il territorio d’origine attraverso la musica. I concerti, in diverse località del lariano, si svolgono infatti in ambienti naturali di grande impatto per dieci giorni in cui le note riecheggiano nell’aria.

Tra le location scelte ci sono Cernobbio, Madesimo, Valle Intelvi, il Monte Bisbino e, per la prima volta, il Montespluga. “Il Lake Endless Joy Festival è un progetto unico nel suo genere che esprime a pieno il mio forte legame con il lago di Como, mia cara fonte d’ispirazione”, racconta Martire. “Il mio impegno è valorizzare attraverso la musica e la partecipazione di grandi artisti questo luogo meraviglioso.

“Dopo un periodo molto difficile, che ha segnato tutto il mondo, l’arte e la cultura devono essere il motore pulsante per tornare a condividere forti emozioni”, continua il comasco. “I contesti naturalistici del festival sono suggestivi e di grande impatto per artisti e pubblico”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lake Endless Joy Festival (@lakendlessjoy_concerts)

Ad affiancare Alessandro Martire nel programma di questa edizione ci saranno la violinista francese Esther Abrami e il vincitore di XFactor 2017 Lorenzo Licitra, rispettivamente impegnati in una serata dedicata alla musica classica (25 agosto) e una alla musica pop (26 agosto) nella località di Cernobbio.

Oltre al ruolo di direttore artistico, Alessandro Martire sarà anche impegnato al pianoforte in alcuni degli appuntamenti in calendario. Gli Outdoor Mountain Concert (20, 27 e 28 agosto), saranno l’occasione anche per ascoltare un assaggio del prossimo disco in lavorazione per Carosello Records. In uscita a novembre, l’album si intitolerà ‘Wind of Gea’ e coma anticipato sui social è stato composto a inizio 2022, durante il lockdown.

LEGGI ANCHE : – Notte della Taranta 2022, Marco Mengoni ed Elodie super-ospiti a Melpignano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Martire (@alessandromartireofficial)

Lake Endless Joy Festival 2022, il programma

Ecco gli appuntamenti in calendario:

20 agosto 2022 – Ore 15:00

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

@Montespluga – Madesimo (Sondrio)

25 agosto 2022 – Ore 21:00

LAKE ENDLESS CLASSIC con special guest Esther Abrami

@Piazza Risorgimento – Cernobbio (Como)

26 agosto 2022 – Ore 21:00

LAKE ENDLESS POP con special guest Lorenzo Licitra

@Piazza Risorgimento – Cernobbio (Como)

27 agosto 2022 – Ore 15:00

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

@Monte Bisbino – Cernobbio (Como)

28 agosto 2022 – Ore 11:00

INFINITY SOUND VILLAGE

@Social Inclusion Village – Valle Intelvi (Como)

28 agosto 2022 – Ore 15:00

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

@Valle Intelvi (Como)

30 agosto 2022 – Ore 18:30

OUTDOOR MOUNTAIN CONCERT con Alessandro Martire

@AgriSenna – Senna Comasco (Como)

Tutti gli eventi del Lake Endless Joy Festival 2022 sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti. Per richieste di informazioni sugli eventi è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@infinitysound.org oppure consultare il profilo Instagram dell’evento.

Foto da Ufficio Stampa Carosello Records