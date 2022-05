Tananai live al Fabrique di Milano: «Sto recuperando tutto il tempo perso»

Il commento di Tananai prima del live (sold out) al Fabrique di Milano e l'annuncio delle nuove date nel 2023.

La prima data al Fabrique di Milano, per Tananai, ha coinciso con l’annuncio delle date della tournée nei club a maggio 2023. Poco prima del concerto, è stato lo stesso cantautore ad annunciarci i nuovi live, commentando con stupore il sold out dell’attuale tour.

«Sono mega ansiato. – esordisce Tananai – Sono molto contento di quello che è successo. Ero saltato fuori come personaggio più che come musicista o cantante. E son contento che, al di là dei risultati e della risposta che sto avendo, avverto il calore da parte del pubblico. La gente durante la data di Torino cantava persino le mie canzoni più vecchie, quelle sconosciute».

Secondo Tananai, dopo Sanremo c’è stato per lui un vero e proprio «switch».

«Al di là dei due anni di stop, ero abituato a suonare più alla buona. – dice – Ma secondo me il mio live è proprio bello! I musicisti sono fantastici. C’è Donald Renda alla batteria, Lucio Fasino al basso e Enrico Wolfgang Leonardo Cavion alle chitarre. È un’opportunità per crescere tantissimo. E sto facendo esperienze che mi stanno facendo recuperare tutto il tempo che in questi due anni pensavo di aver buttato via».

Tananai, il live e la scaletta

Del resto, come anticipatoci dallo stesso Tananai, il suo live è composto da «diversi momenti». Dalla sua presenza al pianoforte a «momenti di musica elettronica». «Perché – aggiunge – sinceramente ho pensato Quando mi ricapita in venue così grosse?».

«Per me è fondamentale presentare quello che faccio tutti i giorni. La musica la faccio pensando agli altri, ma anche per me. Quando sono a casa mi metto a produrre musica elettronica».

Tra gli ospiti del live di Milano l’immancabile Rosa Chemical e a sorpresa anche Fedez («Sono amici e Fedez mi è stato vicino e ha creduto in me sin da subito», dice Alberto).

Maleducazione

Volersi Male

Esagerata

Calcutta

Pasta (Tana DJ)

Baby Goddamn

Ichnusa

Saturnalia

Sunshine (Tana DJ)

Bear Grylls

Sesso Occasionale

Comincia Tu con Rosa Chemical

Le Madri degli Altri con Fedez

10K Scale

Seno Sinistro

Giugno

Outro (Tana DJ)

Sesso Occasionale

Baby Goddamn

Le nuove date

Partendo dal presupposto che per Tananai ora l’obiettivo è «suonare il più possibile», ecco le date del 2023.

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique

E sul futuro? Tananai assicura che «usciranno diverse cose». E, nel primo live al Fabrique, ha persino spoilerato Pasta. «Più avanti – conferma – usciranno altri spoiler. Ma, prima di arrivare a far uscire un album sento la necessità di farmi conoscere musicalmente di più. Non voglio far uscire musica che non mi rispecchia».

Foto Roberto Graziano Moro