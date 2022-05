Marco Cocci live all’Arci Bellezza di Milano il 10 maggio: le foto del concerto

Marco Cocci live al Circolo Arci Bellezza di Milano il 10 maggio: le foto del concerto di Elena Di Vincenzo.

Martedì 10 maggio 2022 alle ore 21.00 la Palestra Visconti del circolo Arci Bellezza di Milano ha ospitato Marco Cocci in concerto. Un live intimo, fotografato per noi da Elena Di Vincenzo.

Leader, cantante e autore della storica rock band Malfunk, Marco Cocci è noto anche attore. Anzi, è attivissimo come attore, dopo l’esordio sul grande schermo nel 1997 con Ovosodo, dove interpreta il (finto) ribelle Tommaso.

Nel 2001 compare nella parte di Alberto, un venticinquenne single sessualmente molto attivo, ne L’ultimo bacio. Rivestirà poi gli stessi panni anche nel 2010 in Baciami ancora. Nel 2004 approda a Mtv per condurre Brand: New e due anni dopo inizia la sua partecipazione al progetto Rezophonic ideato da Mario Riso in collaborazione con l’Amref. Nel 2019, lasciatosi alle spalle l’esperienza con i Malfunk, esordisce con il suo primo album da solista intitolato Steps.

Più recentemente, è protagonista del film di Tommaso Paradiso Sulle Nuvole.