Irama live al Forum di Milano: foto e scaletta del concerto

Irama arriva in concerto al Mediolanum Forum di Milano il 30 aprile, con una data sold out. Il concerto chiude la tranche autunnale prima di dare il via a quella estiva, che partirà venerdì 1 luglio da Capannori (Lu).

Irama a Milano: la scaletta del concerto

Sogno fragile

Mediterranea

Cinque Gocce

Come te llamas

Goodbye

Una cosa sola

Luna piena

Colpiscimi

Non mollo mai

Eh Mama eh

Una lacrima

Giovani

Bella e rovinata

Crepe

Un giorno in più

Bazooka

Dedicato a te

Yo quiero amarte

È la luna

Moncherie

Nera

La ragazza con il cuore di latta

Milano

Arrogante

Ovunque sarai

Baby – Capitolo XI

La genesi del tuo colore

Le date estive

Venerdì 1 luglio 2022 || Capannori (LU) @ Area Verde

Giovedì 7 luglio 2022 || Legnano (MI) @ RUGBY SOUND FESTIVAL Isola del Castello

Venerdì 8 luglio 2022 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Domenica 10 luglio 2022 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea

Martedì 12 luglio 2022 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Giovedì 14 luglio 2022 || Parma @ Parco Ducale di Parma

Sabato 16 luglio 2022 || Nichelino (TO) @ SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi

Giovedì 21 luglio 2022 || Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace

Venerdì 22 luglio 2022 || Ortona (CH) @ Piazza San Tommaso

Domenica 24 luglio 2022 || Sarzana (SP) @ MOONLAND Piazza Matteotti

Mercoledì 3 agosto 2022 || Jesolo (VE) @ Spiaggia del Faro

Venerdì 5 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI FESTIVAL

Sabato 6 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Lunedì 8 agosto 2022 || Alghero (SS) @ Anfiteatro Maria Pia

Sabato 20 agosto 2022 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella

Venerdì 2 settembre 2022 || Catania @ Villa Bellini

Sabato 3 settembre 2022 || Agrigento @ Teatro Valle dei Templi

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

Foto: Elena Di Vincenzo