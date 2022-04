Milano Rocks 2022, seconda giornata con Martin Garrix, Ghali, Justin Mylo e Room9

Nella seconda giornata di Milano Rocks 2022 spazio a Martin Garrix, Ghali, Justin Mylo e Room9. Le info per i biglietti.

Dopo l’annuncio dell’unica data di Liberato, il Milano Rocks 2022 ospiterà sabato 10 settembre 2022 – durante la sua seconda giornata – Martin Garrix e Ghali. Sarà compito del dj Justin Mylo e del trio di producer Room9 aprire il grande party all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Milano Rocks 2022: biglietti seconda giornata

Sabato 10 Settembre 2022

Milano – Ippodromo Snai San Siro

Prezzo Biglietti: € 40,00 + diritti di prevendita

Biglietti Disponibili in Prevendita MyLiveNation da martedì 12 aprile 2022 alle ore 11

Vendita generale da mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 11 su Ticketmaster, TicketOne, VivaTicket, Mail Ticket, Ticket Sms.

Martin Garrix

L’olandese Martin Garrix ha portato la sua musica ed esperienza in tutto il mondo facendo da headliner a festival internazionali. Fondatore della sua stessa etichetta (STMPD RCRDS), proprietario di un complesso di studi ad Amsterdam e mentore per artisti emergenti, il 25enne si fa riconoscere nel 2013 grazie al singolo Animals, che si posiziona in cima alle classifiche mondiali. Da allora Garrix ha venduto oltre 10 milioni di dischi, ricevendo diversi riconoscimenti, tra cui Best Electronic e Best World Stage Performance agli MTV EMAS 2016. Nel 2021 ha fatto parlare tutto il mondo per il singolo We Are the People scritto insieme a Bono e The Edge degli U2 e scelto come inno ufficiale degli Europei di calcio 2020.

Ghali

Ghali Amdouni, alias Ghali, è un rapper italiano. Fra il 2014 e il 2016 ha pubblicato su YouTube una serie di brani accompagnati da video dal taglio cinematografico, che lo hanno portato ad una crescente popolarità. Oggi il suo canale conta oltre due milioni e mezzo di iscritti. Il 26 Maggio 2017 ha pubblicato il suo primo disco intitolato proprio Album, con l’etichetta indipendente da lui fondata Sto Records. Album è stato il quinto album più venduto in Italia nel 2017 e ha ricevuto la certificazione di triplo disco di platino. Il 26 Gennaio 2018 Ghali ha pubblicato il suo singolo Cara Italia, brano cult che ha superato le 128milioni di visualizzazioni su YouTube. L’8 aprile del 2022 Ghali rilascia Walo e annuncia l’uscita del suo nuovo album il 20.05.2022 con flash mob trasmesso con una LIVE di TikTok dalla Stazione Centrale di Milano.