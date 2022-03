Martina Beltrami, il 10 aprile in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Il 10 aprile il concerto di Martina Beltrami alla Santeria Toscana 31 di Milano, per presentare l'album 'Cara Me'.

Martina Beltrami ha annunciato la prima data del suo tour che partirà il 10 aprile dalla Santeria Toscana 31 di Milano. La cantautrice torinese presenterà in concerto per la prima volta Cara Me, l’album di esordio in uscita il 25 marzo per Artist First/Fiero Dischi.

Accompagnata dalla sua band, Martina Beltrami presenterà finalmente dal vivo il suo primo album che contiene dieci brani e racchiude tutto ciò che ha fatto e fa parte della sua vita, nel bene e nel male. Il concerto è prodotto da Fiero Dischi e Shining Production e le prevendite sono disponibili al seguente link.

LEGGI ANCHE: ‘Cara Me’, l’album di esordio di Martina Beltrami esce il 25 marzo

Dopo la partecipazione ad Amici 19 e a Sanremo Giovani 2021, Martina Beltrami è prossima a pubblicare Cara Me, album che contiene dieci brani e verrà pubblicato in digitale e in CD in un’edizione speciale e limitata contenente, oltre al disco, un kit per realizzare magliette tie dye. Un pensiero speciale che Martina vuole fare ai suoi fan per permetter loro di realizzare dei pezzi unici e personalizzati.

A Dicembre 2021 ha partecipato a Sanremo Giovani con la canzone Parlo di te, arrivando fino alla finale trasmessa su RAI1.

A Marzo 2022 esce il suo primo, e tanto atteso, album dal titolo Cara me.