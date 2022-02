Caparezza al Lucca Summer Festival l’1 luglio

Caparezza salirà sul palco del Lucca Summer Festival 2022 l'1 luglio. Tutte le info su orari, prezzi e biglietti.

Caparezza sarà sul palco del Lucca Summer Festival 2022. Dopo l’annuncio di Marracash della settimana scorsa, questa mattina è arrivata la notizia della partecipazione di Caparezza che si esibirà in Piazza Napoleone l’1 Luglio.

Un ritorno, quello di Caparezza, dopo la sua trionfale esibizione all’edizione del 2018 quando conquistò il pubblico di Piazza Napoleone con l’energia della sua musica e le emozioni scaturite dai suoi testi. Quest’anno Caparezza porterà a Lucca lo show del suo Exuvia Tour che prende nome dal titolo del suo ultimo album, uscito lo scorso anno. Un concept album che riflette sulla vita e sulle priorità, per una critica a un mondo sempre più regolato dagli algoritmi.

Al concerto di Caparezza al Lucca Summer Festival potranno accedere anche gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per il concerto che l’artista pugliese aveva programmato al Mandela Forum di Firenze per il 26 Maggio, poi cancellato a causa della crisi pandemica. A questo link gli spettatori del concerto di Firenze potranno trovare le procedure da seguire per accedere al concerto dell’1 Luglio a Lucca.

I biglietti per il concerto di Caparezza a Lucca Summer Festival andranno in vendita dalle 11.00 di oggi, 28 Febbraio su www.luccasummerfestival.it.