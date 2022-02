MadMan al Rock in Roma il 3 luglio 2022: tutte le info su prevendite e biglietti

Partirà da Rock in Roma il MM4 Summer Tour di MadMan, live il 3 luglio 2022 all'Ippodromo delle Capannelle. Tutte le info.

Partirà da Rock in Roma il MM4 Summer Tour di MadMan, live il 3 luglio 2022 all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 16.00 di mercoledì 16 febbraio, e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 16.00 di sabato 19 febbraio.

Sul palco del Rock in Roma MadMan presenterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo album MM VOL. 4, il quarto capitolo della saga cult di mixtape, uscito il 12 novembre 2021.

MadMan

Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

3 Luglio 2022

Apertura porte h 19:00

Inizio concerto h 22.00

Prezzo biglietti

POSTO UNICO INTERO: € 25,00 + 3,75 d.p

Biglietti disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 16.00 di mercoledì 16 febbraio

In tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 16.00 di sabato 19 febbraio

In MM VOL. 4, la maggior parte dei brani vede la produzione di Pk, creando così un sound coerente dall’inizio alla fine. Questa la tracklist:

Jacuzzi (Prod. Pk)

Chillin’ (Prod. Pk)

La Cosa (Prod. Pk)

Vero o Falso feat. Speranza & Rafilù (Prod. 5ive)

Solo Per Me feat. Massimo Pericolo (Prod. Pk)

Hot Pot (Prod. Pk)

Garda (Prod. Pk)

Veleno 8 feat. Gemitaiz (Prod. Pk)

Like This Like That feat. Yung Snapp & MV Killa (Prod. Yung Snapp)

Defcon1 (Prod. Pk)

Audi feat. Ivan (Prod. Pk)

Gaudí (Prod. Mixer T)

Alfredo’s feat. Mattaman, Lil’ Pin, Nacho, Rik Rox (Prod. Rik Rox)

NSFCM (Prod. Grindalf)

Niente Di Nuovo (Prod. Davide Ice)

Chillin’ Rmx feat. Zano (Prod. Pk)