I Negramaro tornano live, dai palazzetti ai teatri con ‘Unplugged European Tour 2022’: tutte le info

Nuova avventura live per i Negramaro che riprogrammano le date in autunno annunciando il ritorno sui palchi teatrali d’Europa.

Con la pandemia che ancora ci avvolge, il ripensamento delle abitudini e la ridefinizione di spazi ed eventi è ormai una necessità. E per un settore come quello della musica dal vivo, con alle spalle due anni senza palazzetti e stadi, all’urgenza economica si aggiunge quella emotiva degli artisti stessi. È quello che è successo ai Negramaro che, costretti ad annullare le date del tour indoor all’autunno, rilanciano con uno show acustico nei teatri.

Un ritorno alle origini, quasi, con il bagaglio di vita e note costruito negli anni per poter vivere lo spazio teatrale con piena intensità. “Adesso abbiamo tutto il nostro catalogo di emozioni”, racconta Giuliano Sangiorgi annunciando il ‘Negramaro Unplugged European Tour 2022’. Il cantautore e leader della band si fa così portavoce di un malessere profondo che nasce dall’assenza di ‘Contatto’ – un titolo, quello dell’ultimo album, quanto mai profetico dei bisogni umani di oggi –.

“Manca il confronto diretto, il contatto con le persone – spiega Sangiorgi – Siamo alla fine di questa pazienza. Avevamo previsto tante cose per il disco, a partire da un tour negli stadi e nei palazzetti e in quest’ottica ci sarebbe stato anche il ritorno nei teatri, dopo il 2008. Abbiamo aspettato di avere tutta l’esperienza possibile per poterlo fare, con un carico di dischi e hit fino a oggi”.

Il bisogno di tornare live

Fare di una necessità virtù, quasi, a suggellare nella maniera più consona al momento un intero percorso. “Il teatro è un posto magico – continua l’artista – e oggi è l’ambiente che avvicina molto più degli stadi e dei palasport. Possiamo cogliere la gioia di questo momento grazie ai teatri. Voglio incontrare al più presto possibile il pubblico e le persone, un incontro che non è solo fatto di abbracci ma di emozioni. Sarà un punto di partenza per tutto quello che verrà”.

“In questi due anni non ci siamo mai fermati e sono molto fiero di questo, dai live in streaming alla stessa pubblicazione di un disco”, racconta ancora Giuliano. “Sono felice che ‘Contatto’ sia poi stato un disco importantissimo per quello che ha dato anche a noi come fan dell’arte e utenti della musica. Lo devo anche a mia figlia Stella, per regalarle una fetta di mondo e mostrarle che non deve essere diffidente fuori dalla porta di casa”.

“Come artisti siamo stati chiamati alle armi, o meglio alle arti, sul fronte delle emozioni e sono fiero che i Negramaro ci siano stati. Sarà un concerto senza sovrastrutture, in cui usare le canzoni come fossero pelle per un nuovo mondo con un’essenza antica. Poche chiacchiere, per un ascolto emozionato ed emozionante. E le canzoni saranno come corpi nudi”.

“Siamo una band e in questo periodo il fatto di non poterci esibire, per ovvi motivi, ci ha fatto soffrire”, dice quindi Andro. “Una band che non fa concerti non svolge la sua proiezione naturale verso i palchi. Noi siamo nati sul palco e abbiamo cominciato a suonare insieme live, è la nostra forza e la nostra necessità”.

La partenza del tour acustico dei Negramaro è prevista da Milano, il prossimo 30 settembre, al Teatro degli Arcimboldi con una prima leg italiana tra ottobre e novembre, quindi nel resto del vecchio continente. Ecco le date:

Italia

30 settembre Milano , Teatro degli Arcimboldi

, Teatro degli Arcimboldi 7 ottobre Sanremo , Teatro Ariston

, Teatro Ariston 10 ottobre Bergamo , Teatro Creberg

, Teatro Creberg 13 ottobre Brescia , Gran Teatro Morato

, Gran Teatro Morato 16 ottobre Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 19 ottobre Firenze , Tuscany Hall

, Tuscany Hall 22 ottobre Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 25 ottobre Lecce , Teatro Politeama Greco

, Teatro Politeama Greco 28 ottobre Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 31 ottobre Bari , TeatroTeam

, TeatroTeam 5 novembre Mantova , Grana Padano Theatre

, Grana Padano Theatre 8 novembre Torino , Auditorium del Lingotto G. Agnelli

, Auditorium del Lingotto G. Agnelli 11 novembre Bologna , Teatro EuropAuditorium

, Teatro EuropAuditorium 13 novembre Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Europa

21 novembre Londra , O2 Shepherd’s Bush Empire

, O2 Shepherd’s Bush Empire 23 novembre Amsterdam , Melkweg

, Melkweg 26 novembre Parigi , Le Trianon

, Le Trianon 27 novembre Bruxelles , Cirque Royal

, Cirque Royal 29 novembre Francoforte , Batschkapp

, Batschkapp 2 dicembre Monaco , Neue TheaterFabrik

, Neue TheaterFabrik 4 dicembre Lugano , Palazzo dei Congressi

, Palazzo dei Congressi 5 dicembre Zurigo , Komplex 457

, Komplex 457 7 dicembre Lussemburgo , Rockhal

, Rockhal 10 dicembre Barcellona, Barts

I biglietti per le date del Tour previste a marzo/aprile 2022 nei Palazzi dello Sport verranno rimborsati. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet (qui maggiori informazioni).

I nuovi biglietti per il tour nei teatri sono disponibili:

dal 16 febbraio ore 11.00 per 48 ore – tramite una prevendita anticipata dedicata ai possessori dei biglietti del tour nei palazzetti. Per scoprire di più su come accedere alla prevendita, visita: www.livenation.it/negramaro

dal 18 febbraio ore 12:00 – tramite vendita generale su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket

