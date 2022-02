Zoe Wees a Milano, concerto riprogrammato a novembre 2022

A causa delle restrizioni sanitarie, il concerto di Zoe Wees previsto a marzo è stato riprogrammato a novembre 2022. Tutte le info.

Brutte notizie per i fan di Zoe Wees. Il concerto previsto a Milano per il 25 marzo è stato infatti riprogrammato a causa delle restrizioni sanitarie.

A causa delle restrizioni imposte per contenere il virus Covid-19, siamo spiacenti di informare che il tour di Zoe Wees a marzo in Europa è stato riprogrammato a novembre 2022. – recita il comunicato stampa ufficiale – Nello specifico per l’Italia, il concerto previsto venerdì 25 marzo è stato posticipato a domenica 13 novembre 2022.

La data è stata quindi riprogrammata. Domenica 13 novembre 2022, Zoe Wees si esibirà dunque alla Santeria Toscana 31 di Milano. Di seguito tutte le info sul live e i biglietti.

LEGGI ANCHE: Mara Sattei, una limited special edition di ‘Universo’ in collaborazione con Seletti

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

www.santeria.milano.it/toscana-31

Viale Toscana, 31, 20136 MI

Biglietti: 20,00€ + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data.

Zoe Wees

Control è stato il singolo di debutto di Zoe Wees, con cui ha affrontato i problemi emotivi derivati dalla sua lotta infantile contro l’epilessia. Control è stata un successo mondiale, è entrata nella top 20 delle radio Pop negli Stati Uniti e ha portato al debutto televisivo americano di Zoe Wees al The Late Late Show with James Corden. Girls Like Us è stato il singolo successivo di Zoe pubblicato a gennaio di quest’anno. Entrambe le canzoni hanno accumulato oltre 800 milioni di stream globali. Zoe Wees è stata scelta come artista Up Next di Apple Music ad aprile 2021. Ha pubblicato il suo EP di debutto, Golden Wings, a maggio. Ultimamente Zoe ha anche collaborato con il produttore Kygo in Love Me Now.