Mara Sattei, una limited special edition di ‘Universo’ in collaborazione con Seletti

È disponibile una imperdibile limited special edition di 'Universo' di Mara Sattei: un vinile bianco con specchio Seletti.

L’esperienza iniziata con l’ascolto del primo album – Universo – di Mara Sattei continua. È possibile, infatti, acquistare una limited special edition del disco (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una bellissima collaborazione firmata Seletti, dentro cui specchiarsi.

Sono libera di andare in fondo, dentro un universo che racconto, dice Mara nell’intro del suo album e ha voluto anche imprimerlo sugli specchi di Seletti protagonisti di questa speciale edizione, disponibile in esclusiva sullo Store Sony Music. Un messaggio per tutti coloro che hanno deciso di guardare il riflesso della propria immagine ogni giorno, in compagnia dalle parole e della musica di Mara Sattei, alla ricerca della grande energia che ognuno ha dentro di sé.

Intanto cresce l’attesa per Universo Tour 2022 – Parte I, sei appuntamenti imperdibili che – nei mesi di aprile e maggio 2022 – vedranno Mara protagonista indiscussa del suo primo tour nei club italiani. Un viaggio nella dimensione tanto attesa del live, per cantare il nuovo album insieme all’artista e alla band che la accompagnerà per tutte le date.

Per ognuno dei sei appuntamenti, 50 fortunati fan potranno acquistare un vip pack, che darà diritto alla partecipazione esclusiva alle prove della serata e ad incontrare l’artista nel backstage.

Queste le tappe del tour, organizzato da Next Show:

21 APRILE – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

22 APRILE – CAP 10100 – TORINO

27 APRILE – LARGO VENUE – ROMA

28 APRILE – VIPER THEATRE – FIRENZE

5 MAGGIO – ESTRAGON CLUB – BOLOGNA

6 MAGGIO – NEW AGE CLUB – RONCADE (TV)

Info e biglietti qui.