Joe Bastianich & La Terza Classe: nuovo singolo e tour

This Good Man è il nuovo ottimo singolo/video di Joe Bastianich & La Terza Classe. L’artista, nato e cresciuto negli Stati Uniti sarà in tour con la sua band a partire dal prossimo 18 dicembre.

È già disponibile su tutte le piattaforme digitali This Good Man, il singolo inedito di Joe Bastianich & La Terza Classe. Si tratta di un brano che ha il sapore degli ampi spazi aperti, con un uso sapiente di armonie vocali e strumenti a corda acustici, come nella tradizione Country e Bluegrass. L’unione di un artista nato e cresciuto negli Stati Uniti, dove questa musica è sorta e si è sviluppata grazie alle immigrazioni europee di Irlanda, Scozia e Inghilterra, e una band napoletana di puro folk come La Terza Classe, rende il sound di This Good Man molto moderno.

Joe Bastianich è perfetto nella fusione armonica con le altre voci della band e i suoni caratterizzanti di banjo, contrabbasso e spazzole, nonché di armonica e chitarre acustiche, tutti strumenti fondamentali nell’espressione di questo genere musicale. Il risultato è una cavalcata sostenuta e incalzante. Ad accompagnare l’uscita, anche il videoclip ufficiale su Youtube, registrato live in studio e scritto ed arrangiato in concomitanza con la recente pandemia.

L’ispirazione delle parole viene da avventure e storie autobiografiche, legate ad avvenimenti accaduti nel corso della sua lunga carriera. Il senso di tutta la canzone è che non si può cambiare quello che è stato detto o fatto, che errori e difficoltà sono le insidie che possono portare a perdersi sulla strada della fama (There was a time I played the game / I Lost myself on the road to fame) e che c’è un prezzo da pagare, ma che ritrovarsi porta a una crescita umana e una consapevolezza che fanno della vita un posto migliore. E che, alla fine, i conti dicono che “quando paghi i tuoi debiti il Signore dice Amen” (When you pay for your sins the Lord makes Amens), puoi sentirti sempre e comunque un Brav’uomo (This Good Man appunto). Joe Bastianich è un personaggio poliedrico: ristoratore, autore, triatleta, personalità televisiva e musicista, nasce nel 1968 nel Queens da una famiglia di ristoratori emigranti di origini istriane.

Fin da piccolo si nutre di gastronomia apprendendo i primi rudimenti del settore sotto la guida del padre, ristoratore ultra pragmatico. Dopo il college, nel tentativo di emergere dal suo status sociale, inizia un’importante carriera a Wall Street ma gli basta un anno nel mondo della finanza per capire invece di volersi impegnare in una vita consacrata al cibo e al vino: parte alla volta di un anno sabbatico in Italia lavorando in ristoranti e cantine attingendo a piene mani dalla sua ricca eredità culturale e nel tempo ha aperto ad oggi più di venti ristoranti. Dal 2011 in collaborazione con la famiglia Farinetti porta negli Stati Uniti Eataly, il più imponente mercato enogastronomico italiano al mondo, partendo da New York, Chicago, Boston e più recentemente Los Angeles, Las Vegas, Toronto, Dallas. Per coronare il suo sogno all’età di ventinove anni, alla nascita della sua prima figlia Olivia, ha deciso di comprare insieme alla sua famiglia i vigneti che oggi sono diventati la realtà della Cantina Bastianich a Cividale del Friuli. Se non è occupato nei suoi ristoranti o a sviluppare una nuova attività imprenditoriale, Joe trascorre il suo tempo libero in famiglia suonando la chitarra accanto a sua moglie Deanna e ai loro tre figli, che considera i suoi maggiori successi.

JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE saranno in tour in tutta italia dal prossimo 18 dicembre.

Queste le prime date:

Sabato 18 dicembre 2021 – Livorno – The Cage Club

Domenica 19 Dicembre 2021 – Collegno (TO), Lavanderia a Vapore

Lunedì 20 Dicembre 2021 – Cuneo, Teatro Toselli

Mercoledì 22 Dicembre 2021 – Pordenone, Capitol

Lunedì 27 Dicembre 2021 – Milano, Arci Bellezza

Martedì 28 dicembre 2021 – Alghero – Teatro Civico

Domenica 2 gennaio 2022 – Napoli – Teatro Bolivar

Mercoledì 5 gennaio 2022 – Chiari (BS) – Auditorium Scuola Toscanini

Giovedì 6 gennaio 2022 – Lugagnano di Sona (VR) – Ex Club Il Giardino

Venerdì 7 Gennaio 2022 – Roma, Stazione Birra