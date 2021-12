Il Capodanno è anticipato con Valerio Lundini e i VazzaNikki

Non c’è bisogno di aspettare gennaio per brindare al nuovo anno: con Valerio Lundini e i VazzaNikki si festeggia a Brindisi con ‘Capodanno anticipato’.

Perché aspettare che scocchi la prima mezzanotte dell’anno per brindare al 2022 quando possiamo farlo prima? Valerio Lundini arriva a Brindisi il 30 dicembre per il suo speciale Cadodanno anticipato al Nuovo Teatro Verdi. E insieme a lui, la band resident dello show Una pezza per Lundini, i VazzaNikki. L’appuntamento pugliese è l’occasione per salutare il 2021 con uno show a tutto tondo tra musica e ironia.

Il Capodanno anticipato con Valerio Lundini & i VazzaNikki mescola, infatti, spirito Rock’n’roll e improvvisazione nel segno dell’ironia. Il tutto per dare vita a un evento unico pensato la stagione invernale pugliese. I biglietti sono disponibili nei punti vendita autorizzati e online su Vivaticket.

Ma il comico romano non si ferma e prosegue anche il tour teatrale Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri. In due ore no stop, Lundini impasta sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali. Ecco tutte le date in calendario:

16 dicembre TRIESTE – Politeama Rossetti

– Politeama Rossetti 17 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi

– Teatro degli Arcimboldi 18 dicembre GENOVA – Politeama Genovese

– Politeama Genovese 20 dicembre TORINO – Teatro Colosseo (nuova data!)

– Teatro Colosseo (nuova data!) 21 dicembre TORINO – Teatro Colosseo (sold out)

– Teatro Colosseo (sold out) 22 dicembre AOSTA , Teatro Splendor (nuova data!)

, Teatro Splendor (nuova data!) 2 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

– Teatro Civico 3 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

– Teatro Civico 4 gennaio CAGLIARI – Teatro Massimo (sold out)

– Teatro Massimo (sold out) 8 gennaio, BRESCIA – Gran Teatro MORATO (recupero data del 4 dicembre)

– Gran Teatro MORATO (recupero data del 4 dicembre) 9 gennaio, PADOVA – Gran Teatro GEOX (recupero data del 5 dicembre)

– Gran Teatro GEOX (recupero data del 5 dicembre) 11 gennaio FIRENZE – Tuscany Hall

– Tuscany Hall 12 gennaio PESARO , Teatro Sperimentale (nuova data!)

, Teatro Sperimentale (nuova data!) 13 gennaio, BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (sold out, recupero data del 3 dicembre)

– Teatro Celebrazioni (sold out, recupero data del 3 dicembre) 15 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione

– Auditorium della Conciliazione 16 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (sold out)

– Auditorium della Conciliazione (sold out) 17 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (sold out)

– Auditorium della Conciliazione (sold out) 18 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale

– Ridotto del Teatro Comunale 19 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale (pomeridiana ore 17:30)

– Ridotto del Teatro Comunale (pomeridiana ore 17:30) 20 gennaio MILANO – Teatro degli Arcimboldi

– Teatro degli Arcimboldi 22 gennaio NAPOLI – Teatro Politeama (nuova data!)

– Teatro Politeama (nuova data!) 25 gennaio, CATANIA – Metropolitan (recupero data del 9 dicembre)

– Metropolitan (recupero data del 9 dicembre) 26 gennaio, PALERMO – Teatro Golden (recupero data del 10 dicembre)

– Teatro Golden (recupero data del 10 dicembre) 27 gennaio, CATANZARO – Teatro Politeama (recupero data dell’11 dicembre)

– Teatro Politeama (recupero data dell’11 dicembre) 28 gennaio, RENDE – Teatro Garden (recupero data del 12 dicembre)

Biglietti in vendita su Ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati, info qui.

