Tame Impala: una data a Milano il 7 settembre 2022

I Tame Impala di Kevin Parker hanno annunciato una data a Milano (unica in Italia) il 7 settembre 2022. Tutte le info.

I Tame Impala di Kevin Parker hanno annunciato una data a Milano mercoledì 7 settembre 2022 presso l’Ippodromo Snai San Siro. Un ritorno nel capoluogo lombardo sei anni dopo l’ultimo live con il quarto album, The Slow Rush, pubblicato il 14 febbraio 2020 per Island Records Australia via Caroline International.

L’album, vincitore di cinque ARIA Music Awards e due nomination ai Grammy Awards 2021 per le categorie Miglior album di musica alternativa e Miglior canzone rock, sarà pubblicato in versione Deluxe Box Set, con vari REMIX e B-SIDE, il 18 febbraio 2022 su Interscope.

The Slow Rush è il quarto album in studio dei Tame Impala, il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker. Il disco segue il debutto del 2010 Innerspeaker, Lonerism del 2012 e Currents del 2015. Registrato tra Los Angeles e presso lo studio di Parker a Fremantle, sua città natale in Australia, l’album conta dodici brani sono stati registrati, prodotti e mixati da Parker.

Tame Impala live a Milano: tutte le info

Mercoledì 7 Settembre 2022

MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Piazzale dello Sport, 16, 20151 MI

BIGLIETTI:

Posto Unico: 51,20 € + d.p.

Golden Pit: 61.20 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre.

I Tame Impala devolveranno 1,00 € a biglietto all’associazione benefica Reverb (Green Initiatives Charity): https://reverb.org/