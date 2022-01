Spotify, tra le novità anche un podcast dedicato al Festival di Sanremo

In arrivo nuovi titoli originali nell’offerta podcast, con uno spazio riservato alla storia del Festival: le novità di Spotify.

Novità in arrivo nel catalogo dei podcast originali di Spotify in Italia, che annuncia tre titoli che vanno ad arricchire la piattaforma. Dal 31 gennaio, per una settimana, il format Tutte le volte che condotto da Alice Venturi e Camihawke diventa Tutte le volte che – Sanremo Edition. Sei episodi speciali dedicati al Festival della Canzone Italiana al via su Rai1 il prossimo 1° febbraio.

“Sanremo per noi non vuol dire solo musica e speriamo di poter continuare a tenere compagnia con qualche risata anche nelle difficili mattinate post Festival”, concludono.

Il primo episodio, disponibile dal 31 gennaio, farà da cornice all’evento mentre dal 2 al 6 febbraio, ogni mattina, le conduttrici ripercorreranno la serata precedente. Non mancheranno, inoltre, classifiche personali, best of e ospiti oltre all’hub di Spotify dedicato alle playlist e ai contenuti di Sanremo 2022.

J-Ax su Spotify con ‘Non Aprite Quella Podcast’

E stando sempre nel mondo musicale, J-Ax sbarca sulla piattaforma con un nuovo show, Non Aprite Quella Podcast. Insieme a lui, il rapper Pedar e il giornalista e autore Matteo Lenardon per raccontare misteri irrisolti e fatti di cronaca nera. L’irriverenza e una buona dose di surrealismo saranno le cifre della narrazione in dieci episodi, dal 20 gennaio

“Sono davvero entusiasta di realizzare insieme a Spotify il mio primo podcast” racconta J-Ax. “Insieme a due amici come Pedar e Matteo andremo alla scoperta degli aspetti più surreali di casi di cronaca più o meno conosciuti, senza mai rinunciare all’ ironia e con l’obiettivo di divertirci e divertire gli ascoltatori”.

Ultimo titolo annunciato, dal 19 gennaio, è Bello Mondo condotto dal divulgatore Federico Taddia con la climatologa Elisa Palazzi. In ognuna delle dodici puntate, approfondimenti su clima, ambiente e sostenibilità grazie agli interventi di scienziati che aiuteranno a capire come sta cambiando il nostro pianeta.