senza_cri: «Spero che il mio Salto nel Vuoto duri per sempre»

Dalla vittoria di Area Sanremo al palco di Sanremo Giovani, tutto ha portato senza_cri a Salto nel Vuoto (UtoPublishing, produzione artistica Kaleido), il suo Ep di debutto. Uscito sulle piattaforme il 18 gennaio 2022, il progetto contiene il brano A Me presentato a Sanremo Giovani e altri sei brani, che per la cantautrice sono lo specchio di esperienze esistenziali e, tutto sommato, comuni.

«Sanremo Giovani è stata un’esperienza di crescita. Mi sono anche divertita. – ci racconta senza_cri – Ho conosciuto persone stupende e mi ha assolutamente fatto entrare, di testa, nel mondo della televisione, che non avevo proprio capito. Mi è piaciuto e lo rifarei. Ho portato A Me perché parla di me. Quale miglior modo di presentarmi agli altri?».

Pur non essendo arrivata tra i primi tre (e non avendo quindi avuto la possibilità di partecipare a Sanremo), senza_cri ci assicura di non avere rimpianti.

E poi – oltre ad Area Sanremo e Sanremo Giovani – un «motivo di orgoglio» per la cantautrice è stata la possibilità di essersi potuta esibire in occasione del Premio Tenco. «Non potevo crederci. – commenta – Mentre ero lì pensavo a chi era salito su quel palco. In quel momento non potevo deludere nessuno».

In questo Salto nel Vuoto, senza_cri parla di rabbia (Camaleonte), violenza di genere (AMOR/25 novembre), morte (Edera): un ricco caleidoscopio che alla fine trova il suo fil rouge nella penna della cantautrice e nelle produzioni.

«Ho scelto questo sound perché i miei testi sono particolarmente pieni di parole e una persona deve seguirli. – spiega senza_cri – Come alleggerirli? Con una musica che faccia entrare in testa dei ritornelli e delle sequenze di parole. La musica in questo mi viene incontro».

«Non voglio assomigliare a nessuno. – conclude poi la cantautrice – Non voglio chiudere le parentesi, e quindi questo Ep per me non è la fine di un percorso, ma l’inizio di una cosa nuova. Per me è un salto nel vuoto da cui non voglio mai atterrare. Spero che duri per sempre. Con tanta incoscienza mi sto lanciando. Non so come andrà, io mi impegno per raggiungere i miei obiettivi. Fare musica per me è rendere felici gli altri e dare speranza. Tante volte mi chiudevo in una canzone e pensavo Non mi sento sola».