‘Volare’, Danny Ocean conquista le classifiche con un brano dal cuore italiano

Ispirato dall’Italia e nato proprio in costiera amalfitana, il singolo ‘Volare’ sta portando Danny Ocean in vetta alle classifiche.

Ha un cuore italiano, anzi italianissimo, il nuovo singolo dell’artista venezuelano Danny Ocean, Volare. E non si tratta solo di un titolo che strizza l’occhio al nostro Paese. Galeotto fu un viaggio lungo la costiera amalfitana, tre anni fa, che ha gettato le basi per un pezzo lavorato poi nello studio in Messico. Così, a migliaia di chilometri di distanza, ha preso forma una melodia che parte dagli accordi di un ukulele su cui si intreccia una conversazione su un amore lontano, al di là dell’oceano.

Tratto dall’EP di prossima pubblicazione ‘@DannOcean by Danny Ocean Part 2’, Volare si è fatta spazio tra gli ascolti in radio e streaming. Secondo i dati EarOne, infatti, il brano è stata la più alta new entry nell’airplay della settimana 28 (dall’8 al 14 luglio) – 47° posizione –. Ed è entrata nella Top 50 di Spotify.

“Sono stato ispirato da un viaggio che ho fatto in Italia”, racconta Danny Ocean a proposito della genesi della canzone. “È stato incredibile, quindi ho chiamato un amico che ha la famiglia di origini italiane e gli ho chiesto di aiutarmi con le parole in Italiano. Il mio migliore amico, che è anche lui italiano, mi ha poi mandato una sua nota vocale dove chiede a sua nonna che cosa significasse per lei l’amore, e quel messaggio lo abbiamo aggiunto alla fine della canzone. Da lì tutto ha avuto uno sviluppo naturale…”.

Ad accompagnare il singolo, il videoclip ufficiale stato girato a Città del Messico da Rodrigo Rodriguez. La sequenza apre con immagini in bianco e nero di una foresta che riprende vita e colore con le note di un Danny Ocean. Il cantautore, elegantemente vestito, si prepara a rincontrare il suo amore in un’esplosione cromatica che celebra la forza dei sentimenti , capace di far volare in aria.

