Vale Pain, il nuovo singolo è ‘Te quiero’: il videoclip

Dopo il progetto con il collettivo Seven 700, Vale Pain pubblica il nuovo singolo da solista prodotto dall’inseparabile NKO.

Si intitola Te quiero il nuovo singolo di Vale Pain, disponibile in digitale insieme al videoclip ufficiale. La love song arriva dopo il successo dell’album ‘Seven 7oo Mixtape’ del collettivo San Siro SEVEN 7oo. E proprio sulla scia del fortunato progetto corale, l’artista italo-peruviano si fa ascoltare ora con il nuovo brano da solista che promette di essere il primo di una serie di uscite durante i prossimi mesi.

Introdotto da un breve spoiler su Instagram, Te quiero è un pezzo dedicato alle ragazze di quartiere, descritte con una serie di fotogrammi che riportano alla quotidianità. Le rime serrate ricreano, strofa dopo strofa, immagini efficaci e vicine ai coetanei di Vale Pain. A firmare la produzione è NKO, che rivisita in chiave contemporanea la hit Beautiful Girls di Sean Kingston mantenendone il mood estivo e romantico.

LEGGI ANCHE : – Voodoo Kid nel programma ‘Up Next Italia’

E a completare la narrazione del nuovo singolo, il videoclip ufficiale tra ville con piscina e location vintage. Anche in questo caso, le immagini riprendono il video originale di Kingston con tanto di coffee shop. Il Johnie’s Coffee Shop dove è stato girato, infatti , trasforma Milano in una piccola Los Angeles in omaggio all’iconico brano del cantante giamaicano.

Cover da Ufficio Stampa Warner Music