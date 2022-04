‘Nostalgia di domani’ è il singolo di debutto di Sinkro, sul palco del Primo Maggio Roma

Alessandro Marino, in arte SINKRO, debutta con il singolo ‘Nostalgia di domani’ con cui si esibisce sul palco del Concertone. Ecco in anteprima il videoclip.

Sinkro, tra gli artisti della lineup del concerto del Primo Maggio Roma, debutta con il brano Nostalgia di domani, prodotto da Luca Chiaravalli. Il singolo arriva in radio e sulle piattaforme digitali il 29 aprile, insieme al videoclip ufficiale diretto da Rod Mannara e Federica Lecce, con la partecipazione di Federica Lecce. Il video – che Revenews propone in anteprima – vede l’alternarsi di scene girate in reverse in cui Sinkro ripercorre la strada fatta fino ad arrivare all’ultimo incontro con la persona amata.

A caratterizzare il brano un sound in cui vengono miscelati pop, funky e rock, con un’alternanza tra sonorità anni ’70 e atmosfere contemporanee. Sarà proprio il palco del concerto del Primo Maggio Roma a ospitare la presentazione live di Nostalgia di domani.

«Sono davvero onorato di poter partecipare ad uno degli eventi più importanti della musica italiana, circondato da grandissimi artisti», racconta Sinkro. «Mi sento felice e fortunato se penso che ho l’occasione di parteciparvi suonando il mio brano per la prima volta dal vivo»

Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, si terrà in Piazza San Giovanni a Roma. E viene trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà poi disponibile anche on demand).

Foto di Guido Leon da Ufficio Stampa Parole & Dintorni

L’artista

Alessandro Marino, in arte SINKRO, classe 1998, è un compositore, autore e vocalist di origini romane. Fin da giovanissimo sviluppa una naturale propensione verso il mondo della musica, lasciandosi conquistare dal pop rock, dalla new wave e dall’hard rock. Diplomato presso il liceo classico Eugenio Montale di Roma, studia canto e pianoforte presso la Saint Louis. Qui apprende la tecnica vocale e pianistica con il maestro Giovanni Gava.

Nel corso degli anni prende confidenza con la dimensione dei live suonando in alcuni locali della capitale e facendo busking nel centro di Roma. Frequentando l’Accademia di canto e musica moderna Vocal Care ®, diretta dalla vocal coach Danila Satragno, Alessandro Marino approfondisce le tecniche canore atte a sfruttare la voce in tutte le sue potenzialità espressive.

Sceglie il nome d’arte SINKRO e si avvale della preziosa collaborazione diLuca Chiaravalli, che sposa sin da subito il progetto, divenendo un supporto fondamentale per la produzione artistica. Il suo brano d’esordio “Nostalgia di domani”, in radio e in digitale dal 29 aprile, segna l’inizio ufficiale della sua vita artistica.

