BLACKPINK: è uscito il secondo album ‘BORN PINK’

È finalmente uscito l'attesissimo 'BORN PINK', secondo album delle BLACKPINK. Tutti i numeri e le info sul progetto.

È uscito il 16 settembre il nuovo attesissimo album in studio delle Blackpink, Born Pink (via YG Entertainment/Interscope Records). L’album arriva accompagnato dal videoclip dal sapore cinematografico del nuovo singolo, Shut Down, che in poche ore ha già totalizzato oltre 14 milioni di visualizzazioni.

Born Pink è già uno dei dischi internazionali dell’anno, anticipato dal primo singolo Pink Venom, arrivato alla #1 della Billboard Global 200 e alla #1 della classifica Spotify globale. Accumulando 7,9 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore. Il videoclip ha battuto il record su YouTube con oltre 90,4 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore (attualmente a quota 300 milioni). Si tratta del più grande debutto per Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, che infrangono il record per la più grande uscita per delle artiste femminili (band o soliste) in questa decade e il terzo più alto debutto nelle prime 24 ore di tutti i tempi.

Il 15 ottobre il gruppo s’imbarcherà nel loro nuovo tour mondiale che toccherà quattro continenti e che si prevede vedrà oltre 1 milione e mezzo di spettatori. La prima data si terrà alla KSPO Dome al Parco Olimpico di Seoul. Il tour farà poi tappa negli Stati Uniti, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam per poi trasferirsi in Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda il 21 giugno 2023.

Le 8 tracce che compongono l’album sono variegate e dalle sonorità intriganti. Chitarre orientali, una ballata dolce ed emozionante (The Happiest Girl), brani urban-pop (Pink Venom, Shut Down) e sonorità dance anni ’80 (Yeah Yeah Yeah e Hard to Love).

Born Pink delle BLACKPINK: la tracklist

1. Pink Venom

2. Shut Down

3. Typa Girl

4. Yeah Yeah Yeah

5. Hard to Love

6. The Happiest Girl

7. Tally

8. Ready for Love

L’album è disponibile in formato fisico in edizione BoxSet Rosa (esclusiva per il D2C Universal) e Boxset nero.