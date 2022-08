The Rose live in Italia per una tappa del tour ‘Heal Together’, tutte le info

La band K-Pop amatissima anche dal pubblico italiano torna a Milano con una tappa del ‘Heal Together’. Ecco i dettagli per vedere i The Rose.

I fan italiani hanno ora una data da segnare in calendario per il 2023: i The Rose tornano, infatti, live a Milano. La band K-Pop sud coreana ha annunciato un’unica tappa italiana per il tour Heal Together in programma il prossimo 26 gennaio 2023 all’Alcatraz. La tournée che porterà il gruppo dal vivo nel nostro paese è il primo grande tour mondiale che segnerà il ritorno live dei ragazzi reduci da due anni di pausa per il servizio militare che in Corea è obbligatorio.

Così, i The Rose ripartono con la musica visitando Nord America, Sud America, Regno Unito ed Europa. Lo show sarà l’occasione per presentare i brani del nuovo album ‘Heal’ la cui uscita è prevista entro l’autunno 2022. A ispirare i testi delle nuove tracce di Dojoon, Jaehyeong, Hajoon e Woosung saranno le storie dei fan – i Black Rose – unite al potere terapeutico della musica.

La band

Nato nel 2015 con il nome di Windfall, il gruppo formato da Dojoon, Jaehyeong e Hajoon ha reclutato presto Woosung diventando, così, i The Rose (더 로즈). In breve, il quartetto cha conquistato i cuori del pubblico trasformandosi in uno dei gruppi più in voga della Corea. Il singolo di debutto Sorry (2017) supera ad oggi 25 milioni visualizzazioni su YouTube ed è stato nominato da ‘Billboard’ come una delle migliori canzoni K-popdi quell’anno.

E il successo continua con la seconda traccia, Like We Used To, brano soft-rock che ha portato i The Rose al di fuori dei confini nazionali. Quindi sono arrivati gli EP ‘Dawn’ e ‘Void’ (quest’ultimo ha raggiunto il #1 della classifica K-Pop Albums di iTunes negli Stati Uniti) prima della pausa per il servizio militare.

Durante questo biennio, Woosung ha continuato a fare musica pubblicando alcuni album e suonando in diversi tour mondiali da tutto esaurito. A un recente sold-out in Corea del Sud, i The Rose si sono esibiti come special guest riunendosi finalmente alla loro fan base in attesa del loro ritorno ufficiale.

I biglietti per la data italiana

I biglietti per il concerto all’Alcatraz di Milano, il 26 gennaio 2023, sono disponibili in anteprima su My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 10 agosto. Per accedere alla presale basta registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 12 agosto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Ecco di seguito tutti i dettagli:

Posto Unico: € 35,00 + diritto di prevendita

Pacchetto VIP: € 180,25 comprensivo di:

Biglietto

Ingresso prioritario in location

Meet & Greet + Sessione Q&A (dopo lo show)

Foto (a gruppi di 5 persone)

1 Poster autografato

1 Articolo del merchandise

Foto da Ufficio Stampa