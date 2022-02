‘BTS Permission To Dance On Stage – Las Vegas’, i BTS annunciano quattro concerti

I BTS annunciano quattro concerti a Las Vegas, in presenza e Live Play. L'ultimo giorno il live sarà anche in streaming.

Mentre impazza la corsa ai biglietti per il live viewing in tutto il mondo, i BTS annunciano BTS Permission To Dance On Stage – Las Vegas. L’8, il 9, il 15 e il 16 aprile i BTS si esibiranno all’Allegiant Stadium con il pubblico in presenza. Contemporaneamente, all’MGM Grand Garden Arena – per tutti e quattro i giorni – si terrà l’evento LIVE PLAY in LAS VEGAS (che prevede sempre il pubblico in presenza). Il concerto sarà poi trasmesso in streaming il 16 aprile, l’ultima data del tour.

L’acquisto dei biglietti sarà possibile qui da sabato 26 febbraio, alle ore 2am italiane.

Come gli ARMY sanno bene, non è la prima volta che i BTS sono i protagonisti di una sorta di residency. Nel 2021, tra novembre e dicembre, i Bangtan Boys avevano infatti dato vita all’evento BTS Permission To Dance On Stage – LA. La Big Hit Music, su WeVerse, ha commentato così il ritorno dei BTS a Las Vegas.

«Mentre siamo alla ricerca di modi per incontrare in persona più ARMY, abbiamo deciso di tenere un ulteriore concerto a Las Vegas, in USA. Stiamo facendo del nostro meglio per preparare il concerto in accordo con le linee guida sanitarie, così che sia un live qualitativamente sicuro».

Riguardo all’evento LIVE PLAY, la Big Hit poi specifica che si tratta di «un evento in presenza, in cui gli ARMY possono vedere il concerto in tempo reale su grande schermo, per vivere ogni momento dello show. Oltre a ciò, ci saranno varie iniziative in loco, come una photo card random box e una zona per le foto».