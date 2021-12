2022 Weverse Con: nella line up SEVENTEEN, TXT e Justin Bieber

Il 31 dicembre si terrà il 2022 Weverse Con e ad esibirsi (anche se solo virtualmente) ci sarà anche Justin Bieber.

Il 2022 Weverse Con (New Era) è in preparazione e la nuova HYBE è pronta a giocare tutte le proprie carte nella line up del concerto. Sicuramente ad aver maggiormente elettrizzato i fan è che, nell’annuncio del 7 dicembre, in cartellone è apparso anche il nome di Justin Bieber. Con la fusione tra HYBE e Ithaca Holdings di Scooter Braun è infatti stato creato un nuovo gruppo discografico che mette insieme idol sud coreani e pop star d’oltreoceano. Il 2022 Weverse Con sarà un’ottima occasione per toccarne con mano gli effetti.

Oltre a Justin Bieber, tra gli artisti annunciati ci sono anche BUMZU, Dvwn, ENHYPEN, fromis_9, Lee Hyun, SEVENTEEN e Tomorrow X Together (TXT). L’apparizione di Bieber sarà virtuale (del resto, l’artista è reduce da un live nel metaverso), ma la HYBE ha specificato che l’evento sarà in presenza. A causa delle norme legate al Covid, tuttavia, solo chi risiede in Corea del Sud potrà acquistare i biglietti e così lo show sarà trasmesso in streaming per garantire a tutti la visione.

Lo show è previsto per il 31 dicembre alle ore 9pm KST (ore 13 italiane). L’inizio ufficiale del countdown è però dato per le 5.30 pm (9.30 italiane). I biglietti sono acquistabili su WeVerse Shop fino alle 7.30pm (KST) – quindi 11.30 italiane – del 31 dicembre.