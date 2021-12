‘Map of the Soul: Persona’ dei BTS è disco d’oro in Italia

Arriva una nuova certificazione per i BTS in Italia ed è il disco d'oro per l'album 'Map of the Soul: Persona'.

I BTS ottengono un altro disco d’oro in Italia e si tratta della certificazione per l’album Map of The Soul: Persona. Il disco d’oro – attestato dalla FIMI nella quarantanovesima settimana del 2021, arriva quindi dopo il disco d’oro di My Universe (con i Coldplay), Butter (oro nella 40esima settimana del 2021) e Boy With Luv. Sempre nel 2021, i BTS avevano ottenuto il doppio platino per Dynamite e l’oro per Map of The Soul: 7 e BE.

LEGGI ANCHE: ‘BE’ è disco d’Oro in Italia, la prima volta per un album dei BTS

Proprio con BE in realtà i BTS avevano ricevuto la prima certificazione in Italia per un album (parliamo di aprile 2021). Dynamite è stato invece il primo brano dei BTS a conquistare la certificazione Oro (e in seguito quella Platino).

LEGGI ANCHE: BTS, tutto quello che c’è da sapere su ‘BE’

Ora all’elenco si aggiunge anche il sesto EP dei Bangtan Boys, pubblicato il 12 aprile 2019. In Map of The Soul: Persona troviamo sette tracce, tra cui Boy With Luv (feat. Halsey). In Corea del Sud, l’album ha ottenuto il disco di diamante, mentre il disco di platino è arrivato in Polonia. Map of the Soul: Persona è poi già disco d’oro negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone, oltre che in Belgio, Francia, Spagna e Ungheria.