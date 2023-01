Rihanna, il trailer del primo Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show

Sarà Rihanna la protagonista del primo Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show, svelato il trailer ufficiale.

Rihanna è pronta a tornare on stage e lo fa in grande stile, protagonista del Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show. La superstar, dopo la gravidanza, ha scelto di inaugurare il nuovo percorso musicale partendo dall’inedito evento targato Apple. Per l’occasione, ha svelato anche il trailer ufficiale che ne anticipa la performance.

Così, a poche settimane dall’Halftime Show, i fan possono prepararsi al grande welcome back di Riri anche con la nuova funzionalità di Apple Music. Con Apple Music Sing, infatti, gli utenti possono cantare le loro canzoni preferite di Rihanna con voci regolabili e testi in tempo reale. E grazie alle molteplici visualizzazioni dei testi è possibile prendere il comando, esibirsi in duetti, cantare i cori e altro ancora.

Dalla partnership pluriennale tra la NFL e Apple Music nasce l’’Halftime Show del Super Bowl, lo spettacolo musicale più seguito dell’anno. E proprio grazie a Apple Music, che celebra musicisti, autori, produttori e fan, si può godere di una straordinaria esperienza di ascolto musicale con un catalogo di oltre 100 milioni di brani. Il suono coinvolgente è poi potenziato da Audio Spaziale. Apple ha rivoluzionato l’esperienza musicale con iPod e iTunes e continua la sua pluripremiata tradizione con Apple Music. Qui tutte le curiosità che riguardano Rihanna su Apple Music.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST