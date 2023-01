Ermal Meta e Noemi ospiti della prima edizione di BE.GO. Music Academy

Il 7 e l’8 gennaio Castelfiorentino (FI) accoglie la prima edizione di BE.GO. Music Academy, ospiti dell’evento serale Ermal Meta e Noemi. I dettagli.

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI) si prepara ad aprire le porte alla prima edizione di BE.GO. Music Academy da un’idea del Maestro Diego Calvetti. L’evento propone percorsi di formazione per giovani autori di canzoni, artisti e addetti ai lavori nel settore musicale, coinvolti in una serie di incontri sabato 7 e domenica 8 gennaio. La due giorni (dalle ore 10) si articola in dieci masterclass che si alterneranno con le audizioni di cinquanta artisti. Ciascuna sera, poi, i cinque più interessanti si esibiranno sul palco mentre ai due partecipanti reputati complessivamente più validi verrà assegnata una borsa di studio.

“Nell’era della condivisione, la fruizione della musica ha cambiato completamente direzione rispetto a solo pochi anni fa”, racconta il produttore ed autore Diego Calvetti. “L’avvento delle nuove tecnologie e l’accentramento di tutte le attività nei propri smartphone, ha portato lo sviluppo della musica e dell’arte ad un cambiamento radicale. Questo, però, non prescinde dal talento personale, dallo studio e dall’applicazione professionale del proprio lavoro per poter dare il meglio di se stessi attraverso l’autocritica ed il confronto con chi questo mestiere lo conosce approfonditamente da anni. E lo vive quotidianamente con tutti i risvolti sia artistici che economici”.

Foto Kikapress

Attesissimi anche i due eventi serali che, oltre alle esibizioni degli artisti selezionati vedranno ospiti Ermal Meta (7 gennaio) e Noemi (8 gennaio). La BE.GO. Music Academy propone, infatti, le serate Due chiacchiere con… durante le quali i due artisti racconteranno la propria esperienza. E i presenti potranno interagire facendo domande, per animare la narrazione del percorso artistico personale che ha portato a raggiungere i loro risultati. La prima serata verrà aperta dal cantautore castellano Diego Esposito, quella successiva dal cantautore Daniele Barsanti.

Moderatore degli appuntamenti serali Angelo Baiguini, speaker di RTL 102,5. “L’intento è quello di avvicinare artisti di chiara fama nazionale a coloro che sognano una carriera nel settore musicale”, spiega il maestro Calvetti. “E poter dare la possibilità ai giovani di potersi confrontare con l’esperienza di chi ha avuto la possibilità e la capacità di trasformare la propria arte ed il proprio talento in un lavoro vero e proprio. Le due serate di Due chiacchiere con… saranno la splendida conclusione di due giorni intensi di musica e confronto artistico fra la nuova generazione e gli addetti ai lavori”.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress