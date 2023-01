Gué, la tracklist e i featuring di ‘Madreperla’

Esce il 13 gennaio 'Madreperla' di Gué. L'album è prodotto da Bassi Maestro e vanta dodici tracce (con imperdibili featuring).

Il 2023 si apre con Guè, che torna a sorpresa – ad appena 13 mesi dal precedente GVESUS (certificato doppio disco di platino) – e lo fa con un album che è un vero regalo. Sia per i suoi fan della prima ora che per gli appassionati di hip hop. Madreperla è in uscita il 13 gennaio: l’album è prodotto interamente da Bassi Maestro, leggenda della scena. Legati da un rapporto ventennale di stima e amicizia, i due avevano già collaborato in passato, ma è la prima volta che uniscono le forze per un progetto così ampio e complesso.

In un trailer apparso il 2 gennaio sui social che ne ha anticipato l’annuncio, sono stati svelati anche i nomi dei featuring di Madreperla. Da Marracash ad artisti che meglio hanno saputo incarnare il rinnovamento della musica italiana nel rap e urban come Sfera Ebbasta, Mahmood, Rkomi, Massimo Pericolo. Ma ci sono anche nuove leve del panorama: Paky, Anna, Napoleone oltre ad un’incursione nel rap di culto da oltreoceano Benny the Butcher, membro del collettivo hip hop Griselda, considerato alfiere della rinascita del rap newyorkese.

Madreperla di Gué: la tracklist

1.PREFISSI

2.TUTA MAPHIA (feat. Paky)

3.MI HAI CAPITO O NO?

4.COOKIES N’ CREAM (feat. Anna & Sfera Ebbasta)

5.NEED U 2NITE (feat. Massimo Pericolo)

6.LÉON (THE PROFESSIONAL)

7.FREE (feat. Marracash & Rkomi)

8.MOLLAMI PT.2

9.LONTANO DAI GUAI (feat. Mahmood)

10.CHIUDI GLI OCCHI (co-prodotto da Shablo)

11.DA 1K IN SU (feat. Benny The Butcher)

12.CAPA TOSTA (feat. Napoleone)