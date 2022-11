Sangiovanni conquista la Spagna sul palco dei Los40 Awards

In vetta alle classifiche radio, sangiovanni si è esibito a Madrid condividendo il palco con Aitana: la loro ‘mariposas’ è già una hit.

Sono bastati due anni per stravolgere la vita del giovane talento sangiovanni che può festeggiare più di un successo a livello internazionale. Era, infatti, il 14 novembre 2020 quando per la prima volta metteva piede nella casetta di Amici e da quel momento, sangio non si più fermato. L’ultimo, importante, appuntamento che l’ha visto protagonista è stato nientemeno che sul palco del Wizink Center di Madrid per il gala dei Los40 Awards.

La più prestigiosa manifestazione musicale di Spagna ha coinvolto l’artista insieme alla popstar latina Aitana per un duetto sulle note di mariposas. Il brano è la versione spagnola di farfalle, che ha fatto guadagnare a sangiovanni il quinto posto al Festival di Sanremo 2022 oltre che l’apprezzamento del mercato estero. I due giovani si sono, quindi, esibiti presentando live il singolo – già Doppio Disco di Platino e al numero uno in radio – entusiasmando una platea di ventimila persone.

Solo per fare qualche altro nome della lineup, venerdì 4 novembre anche Rosalia, Anitta e Ava Max hanno performato ai Los40 Awards. Si tratta, dunque, dell’ultimo tassello in ordine di tempo per una carriera che sta costruendo successi importanti. Fra questi, trentaquattro certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio ‘Cadere Volare’ (Sugar) e oltre centomila presenze ai live da maggio a ottobre 2022.

Sangiovanni è attualmente impegnato nella scrittura delle nuove canzoni che lo porteranno a pubblicare nuova musica nel corso del prossimo anno.

Foto da Ufficio Stampa SUGAR