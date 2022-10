L’Università di Padova festeggia i suoi 800 anni con un grande concerto: ospiti e info

Ci sono anche Pinguini Tattici Nucleari e Madame nella line up del concerto evento del 4 ottobre per gli 800 anni dell'Università di Padova

La colonna sonora del futuro non è poi così diversa dallo spirito che ha animato i primi otto secoli di vita dell’Università di Padova. Libera, vivace, sempre aperta agli intrecci e alle contaminazioni. È dunque un tassello di contemporaneità che si incastra perfettamente nel mosaico delle celebrazioni dell’Ottocentenario il grande concerto/evento The Academy Night. Freshers & Students Welcome Concert organizzato da Unipd per martedì 4 ottobre al Parco della Musica di Padova.

Gli ospiti dell’evento al Parco della Musica di Padova

Una maratona musicale, rivolta alle matricole, a studentesse e studenti dell’Ateneo, con protagonisti alcuni dei giovani artisti più amati dalla Generazione Z. Dai Pinguini Tattici Nucleari a Madame, dai rovere a cmqmartina, da YTAM ai fantahouse. Inoltre, nel giorno che l’Università di Padova dedica alle matricole nel pomeriggio che anticipa il grande concerto, la rettrice Daniela Mapelli, con il sindaco di Padova Sergio Giordani, condotti da Federico Taddia accoglieranno al Teatro Verdi di Padova le studentesse e gli studenti nazionali e internazionali che hanno scelto l’Università di Padova per i propri studi universitari.

Le prevendite (posto unico 5€), riservate alla comunità studentesca dell’Università di Padova, sono disponibili qui: http://www.unipd.it/academynight2022.

Borse di studio speciali

L’Università di Padova ha deciso di elargire borse di studio, nel numero consentito dai proventi della serata, a favore di studentesse e studenti stranieri provenienti da Paesi teatri di crisi, in particolare il Myanmar. La dura repressione imposta dalla Giunta militare dal colpo di Stato dell’1 febbraio 2021 ha gettato il Paese sull’orlo di una guerra civile. Tale contesto, in costante deterioramento, sta impedendo a molti promettenti giovani birmani di proseguire gli studi e porre le basi per un brillante avvenire personale e professionale.

Dal 2021 l’Ateneo si è fatto promotore di tre programmi di finanziamento di borse di studio a supporto di studentesse e studenti afghani e ucraini riuscendo a erogare ad oggi 144 borse di studio.

Foto: Ufficio Stampa Astarte Agency