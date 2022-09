Giornata della musica: su Wallapop gli articoli preferiti dai collezionisti

La piattaforma dedicata al second hand è il luogo ideale per neofiti e appassionati di musica: da CD e vinili da collezione fino agli strumenti più ambiti

Dall’opera al punk rock, dai vinili ai CD: la musica non ha confini neanche quando si tratta di supporti o di nuovi trend, e abbraccia gli appassionati di qualunque epoca. Con questo spirito di inclusività è stato istituito l’International Music Day, che ogni 1 ottobre ricorda l’importanza della musica come aspetto che unisce ogni individuo.

LEGGI ANCHE : >> Natalie Imbruglia: per i 25 anni del disco d’esordio ‘Left of the Middle’ arriva il vinile in edizione speciale

I supporti fisici vanno ancora forte

Anche su Wallapop non mancano i riferimenti a spartiti e note musicali, grazie a una vera disponibilità di tesori tutta da scoprire. A partire dai vinili, supporto che ha visto in crescita la sua popolarità e che racchiude tutta la magia di suoni caratteristici. Il genere pop è sicuramente tra i più presidiati, e non mancano grandi glorie che hanno fatto la storia della musica, a cui si affiancano anche le star contemporanee. Il rock resta il genere preferito dai compratori: spiccano infatti le ricerche di vinili delle band più iconiche, su tutti i Queen, a cui seguono i Nirvana, gli U2 e i Guns n Roses.

Gli utenti di Wallapop, inoltre, amano molto le ricorrenze in fatto di musica. Il Giorno Internazionale del Vinile, che cade ogni anno il 12 agosto, ha registrato complessivamente il più alto numero di ricerche dedicate ai vinili. Anche i CD, immancabili in un viaggio in auto dei primi anni Duemila, si difendono bene con una notevole scelta di pezzi, dal pop contemporaneo al rock più tradizionale, accontentando i gusti dei collezionisti. Per i fan più affezionati non mancano poi anche collezioni di memorabilia, tutte da esplorare. Tra patch autografate e riviste d’epoca, i ricordi dei vecchi concerti e tour non possono mancare nelle case degli appassionati.

Gli articoli per mettere le mani in pasta nella musica

Da dove inizia un musicista, se non dalle basi? Un’ampia selezione di spartiti e libretti accompagna gli studenti di ogni età, e su Wallapop non mancano le occasioni per muovere i primi passi nel mondo della musica, non solo da ascoltatore. Tra gli strumenti preferiti c’è sicuramente la chitarra, per cui è facile trovare partiture di ogni tipo. Immancabile inoltre il pianoforte, che accompagna ogni studente di musica classica. È sempre bene partire dalle basi quando ci si approccia a una nuova disciplina, e su Wallapop si tratta solo di scegliere tra Chopin, Bach o Mozart.

Immancabili ovviamente anche gli strumenti musicali. È sufficiente una ricerca più specifica per trovare veri e propri tesori, come una Fender Stratocaster, da accompagnare con l’iconico amplificatore. E ancora le trombe, al secondo posto nella classifica degli strumenti musicali più ricercati nel 2022, violini e l’immancabile batteria.

Foto: Ufficio stampa Noesis